Thiago Aquino, o ‘rei do arrocha’, prepara versão multidimensional

Vem aí o Aquino Beach, evento mais seleto, já confirmado em sete endereços, sendo cinco só na Bahia

Capaz de arrastar multidões com seu arrocha, Thiago Aquino prepara nova versão de show para contemplar um público que curte apresentações para plateias menos gigantescas. Vem aí o Aquino Beach, evento mais seleto, já confirmado em sete endereços, sendo cinco só na Bahia. Começa pela badalada Barra Grande, em 27 de dezembro, dentro do Revéillon Mayrahu, seguindo para a paradisíaca Morro de São Paulo, Ilha dos Frades, Litoral Norte e Ilhéus, com mais duas paradas em outros estados: Aracaju e Maceió.

“A música tem dessas coisas, de romper barreiras e conectar pessoas, temos rodado o Brasil inteiro realizando grandes eventos, nos apresentando para multidões e vários contratantes já haviam nos convidado para levarmos essa energia para públicos diferenciados, menores, visando o cliente que não se sente confortável num evento de proporções imensas, mas que quer muito curtir ao som do atual número 1 do Arrocha Brasileiro”, festeja Wagner Miau, empresário do artista.

Com arrocha, samba, música baiana percussiva, lounges, espaço beauty, ilha de quick massage, drinks exclusivos e decoração temática, o evento Aquino Beach promete entreter a plateia com um mix bastante peculiar.

Miau, que já foi responsável pela label Aviões Privilege em todo o Brasil e entende bastante de experiências diferenciadas em entretenimento, montou um time muito experiente para essa empreitada: os produtores Platini Benítez e Nenel Rebouças receberam a missão de idealizar uma atmosfera única de conforto e excelência nesse grande evento que percorrerá o país com um cenário inédito e superconceitual, agregando valor à arte de se divertir.

“A Loja está aberta”, dizem Platini e Nenel, adotando o bordão do artista baiano que está contagiando o Brasil!

“É um grande prazer poder trazer nossa experiência em eventos conceituais, para públicos seletos, a essa belíssima e grandiosa história que o Tiago Aquino está construindo na música brasileira, o verão vai cantar e se emocionar no Aquino Beach em alto nível”, reforçam os empresários.

A equipe anunciará novos detalhes do Aquino Beach ainda em novembro para divulgar datas, afinar os detalhes do projeto e, finalmente, abrir as bilheterias para as vendas do show que promete sacudir esse verão.