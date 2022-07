Tales Barreto, influenciador brasileiro de Turismo, faz sucesso no Chile

Só no YouTube são mais de 6 milhões de inscritos. No Instagram, Tales Barreto acumula quase 50 mil seguidores

O cearense Tales Barreto largou a carreira de capitão de navios para trabalhar como vendedor de rua no Chile, fez sua vida no novo país e se tornou um dos maiores influenciadores digitais no nicho de Turismo para brasileiros.

Através das redes sociais e de suas empresas, Tales ajuda brasileiros que querem conhecer o Chile a viajar sem perrengues. O empresário é dono de uma agência de turismo em Santiago, capital chilena, e faz todo trabalho de suporte, passeios e dicas para os conterrâneos que querem conhecer a região.

Tales foi parar no Chile para fazer um curso para pilotar navios petroleiros. A ideia era ir para lá, trabalhar umas três semanas nas ruas como vendedor de passeios turísticos e, com o dinheiro arrecadado, fazer o curso e voltar para o Brasil. Mas tudo mudou. O cearense começou a ganhar muito dinheiro como vendedor e ao invés de ir fazer o curso decidiu abrir uma agência de turismo.

Ele então chamou uns amigos do Brasil para ajudá-lo a administrar a agência e foi se apaixonando cada vez mais pelo Turismo. Começou a produzir conteúdo para a internet e bombou. Só no YouTube são mais de 6 milhões de inscritos e quase 50 mil seguidores no Instagram.

“Sou um cara de boa com a vida, que nunca se estressa com nada, com grandes ambições, maturidade de um adulto de 40 e ao mesmo tempo uma criança de 12 anos que se diverte com tudo”, relata Tales.

Antes de entrar para a Marinha do Brasil, o empresário chegou a estudar Computação na Universidade Federal do Ceará, mas se sentiu preso em uma profissão que não lhe daria os frutos que queria. Começou a trabalhar com pesquisa, o que o fez viajar por todo interior do Estado. Depois que conheceu a profissão de ‘piloto de navio’, não sossegou enquanto não aprendeu a fazer aquilo. Estudou sozinho em casa e passou no concurso da Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante (EFOMM). E dali foi parar em Belém, no Pará.

Tales começou a morar em muitos lugares. Em Malta, estudou para se tornar um jogador profissional de pôquer, mas deu um tempo nesse aprendizado para terminar o estágio na Marinha. Foi quando decidiu ir para o Chile para descansar e fazer o curso de piloto de navio petroleiro. Não fez o curso e se enveredou no mundo do Turismo. Sorte de todos nós.

Ele se tornou um Influenciador Digital e fez parcerias com diversos nomes famosos no Brasil, como Mirela Janis, Lexa, Livia Brasil, Vaza Onde, Estevam Pelo Mundo e muitos outros. Claro que teve momentos em que pensou em desistir. Depois de passar tanto tempo em alto mar, se acostumar novamente com a vida em terra firme foi difícil.”No mar você se isola da sociedade, amigos e família e isso te atinge psicologicamente”, diz Tales.

Hoje ele possui três agências de turismo focadas no Chile, a Chile Explorer, a Zerando o Chile e a 321Chile. “Ajudo as pessoas a florescer o sonho de conhecer o Chile. Tornando tudo isso em realidade. Seja com dicas e suporte, como também realizando passeios. Diversas pessoas conheceram a neve pela primeira vez na vida comigo”, relembra.

Agora ele tem um sonho de num futuro próximo ter uma base operacional em todas as cidades do Chile. Ele quer fazer parcerias com hotéis, hostels, transportadora e muito mais. Também quer ser a referência principal no Brasil quando o assunto for viajar para o Chile e tem outros projetos que quer realizar.

Um deles é o ‘Zerando a Vida’, onde ele fará um canal no YouTube mostrando todas as coisas que ele sempre quis fazer antes de morrer. Tipo a lista dos sonhos, antes que o tempo acabe, só que documentada e dividida com os fãs.