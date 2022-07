Globo confirma Tadeu Schmidt no BBB23

Depois do kikiki diante a apresentação do reality, Boninho bate o martelo e teremos Tadeu (Ufa!)

Meu Deus, o kikiki foi gigantes aqui entre minhas amigas do Leblon, não aguentava mais a indecisão depois que o colunista Alessandro Lo-Bianco disse que Tadeu Schmidt não estaria no BBB23. Em tempo, a Globo confirmou que teremos Tadeu no próximo ano como apresentador do reality.

A fofoqueira aqui já segue sem aparelhos, afinal teremos nossos episódios de treta agraciados pela apresentação simpática de Schmidt. Vale lembrar que o apresentador fez um trabalho incrível na edição passada, em que teve várias surpresas, como a saída de Tiago Abravanel.

A emissora desmentiu o colunista do ‘A Tarde é Sua’, negando a saída do apresentador do reality, ainda bem!