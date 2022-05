Spark lança a canção ” 7 da Manhã” nesta sexta-feira, 06.

Com sucessos como “Sorte”, que deu start no projeto, “Então vem bailar comigo”, e o seu último lançamento Brisa que veio no álbum, Cartas Marcadas”, Spark comandado por Anderson Talisca, lança mais um single. “7 da Manhã” é a nova promessa do artista, com produção aí musical do próprio Spark com seu produtor Rafa Jah,

Com a direção de gravação de

de Planzo e Paulo Matheus,

a música chega em todas as plataformas digitais nesta semana, dia 06.

Composta por Victor Castro, o novo R&B do cantor traz uma versão única e cativante, com inspiração no artista americano BLXST, referência musical do Spark ⚡️ a letra é chiclete e fará com que grande parte do público se identifique:

“Eu sei que não vem só querendo me ver

cê quer algo mais só não quer me dizer

Aqui tem um vinho pra relaxa você

Só não foge do assunto que eu quero saber

responde baixinho o que eu quero saber

Se eu tirar sua roupa você não vai ceder

Fala no meu ouvido pra ninguém mas saber

O que ouço aqui morre aqui cê vai ver Já é meia da noite a gente acabou de f..

Não precisa responder

Já respondeu com prazer”

O single conta com a mixagem de Rafa Jah e Drakoz, para acompanhar o lançamento inédito de Spark, acesse Youtube.com/SparkTrap e faça o pré-save, o áudio e videoclipe chegam simultaneamente nas plataformas digitais. E Spark completa: “Mais uma aposta, mais uma canção que vem pra levar vibrações para seu coração, ao lado dos outros lançamentos que já fiz, essa música é surreal vibe lado a lado. A cada novidade, uma conquista”.