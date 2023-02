Sorriso Maroto recria gravação de clipe com Quitéria Chagas

Regravação foi feita no último final de semana, no show “Sorriso Maroto – As Antigas”, que aconteceu em São Paulo

20 anos depois, o grupo Sorriso Maroto reproduziu a cena no palco com a atriz, dançarina e rainha de bateira, Quitéria Chagas, feita para a música ‘Me Olha Nos Olhos’, em 2003.

No vídeo original, Bruno Cardoso canta a música para Quitéria durante a gravação do DVD “Sorriso Maroto Por Você Ao Vivo”.

Já a recente gravação foi feita no último final de semana, no show “Sorriso Maroto – As Antigas”, que aconteceu no Distrito Anhembi, em São Paulo, e emocionou as mais de 20 mil pessoas.

“Reviver essa cena clássica da música ‘Me olha nos Olhos’ com a Quitéria foi realmente mágico pra nós. Tivemos a ideia numa bate papo informal com ela. Na nossa imaginação algo dizia que seria especial”, conta Bruno Cardoso. “O “Sorriso Maroto – As Antigas” é um show que conta praticamente toda a nossa história e esse capítulo não poderia ficar de fora. Quando ela subiu no palco uma sinergia rolou com os mais de 20 mil presentes. Eu olhava pro público e via alguns chorando de emoção e outros pasmos em presenciar um remake surpresa com a Quitéria com o mesmo penteado que usou no DVD e eu com a clássica camisa verde. Foi perfeito!”, comemora.