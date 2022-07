Shirley Costa, ex-vendedora de Biju se torna uma das mais importantes empresárias de beleza do Brasil

Sua marca e influência chegaram longe, e até a saudosa Marília Mendonça curtia seus produtos

Tudo começou anos atrás quando ela ainda estava na faculdade de Enfermagem e decidiu fazer bijus para complementar a renda. Deu certo e logo já ficou conhecida em sua cidade, Balsas, MA. Depois migrou para a revenda de cosméticos e foi gostando da área. Hoje tem sua própria marca de make e é uma das empresárias de moda & beleza mais conceituada na web.

“Esse movimento de amor pela maquiagem é super recente no Brasil, e imagine você uma jovem de 28 anos há 10 anos atrás iniciando um negócio formal, registrado, com funcionários, no interior do Maranhão em uma área que não tinha nem mercado consumidor? Foi um desafio inimaginável! Quantos dias, passávamos sem vender nada! Só apresentando e fazendo demonstração de produto. Também vendíamos perfumaria e sabe como fazia? Colocava uma funcionária na porta da loja parando os pedestres que iam passando, ficávamos com 2 perfumes 01 masculino e 01 feminino, aplicava o perfume e convidava a pessoa para entrar”, relembra Shirley.

Ela foi muitas vezes chorando dormir e quase decidida a desistir e fechar todo negócio. Mas se pôs a rezar e pedir a Jesus orientação para o que tinha que fazer. A única coisa que ela sabia é que não ia recuar. Decidiu investir em um estúdio de maquiagem profissional, com maquiadora profissional para chamar a atenção da clientela. E deu certo.

“E assim, ao tocar a autoestima de cada mulher dessa, percebemos o quanto nosso trabalho não é vender produtos e sim melhorar auto estima, se um afago na alma feminina. Quantas milhares de mulheres me veem e falam, meu primeiro batom foi Nina. Quantas me falam eu sofria muito com vergonha das manchas que eu tinha na pele, e nunca tinha usado uma base e vocês me ensinaram a usar. Esse trabalho é minha vida”, explica a empresária.

Seu perfil pessoal no Instagram já tem mais seguidores do que o da sua marca. E todos os dias as meninas querem um pouquinho do afago que ela tanto dá em sua loja no Maranhão. Mas com a internet, agora, ela pode afagar o país todo.

Sua marca e sua influência chegaram longe, e até a saudosa Marília Mendonça curtia seus produtos e fazia questão de dividir com os fãs. “Outras artistas como Tici Pinheiro e a própria Bruna Tavares já desfilaram em suas redes sociais usando Nina. Sabe o que é melhor? Tudo espontâneo, sem nunca termos pedido ou pagado por isso”, conta.