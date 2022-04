Sertanejos Hugo e Tiago lançam música com participação especial de Tânia Mara

O primeiro lançamento de 2022 de Hugo & Tiago traz para a carreira da dupla uma parceria inédita com a cantora Tânia Mara. A faixa escolhida foi “Essa Vida”, uma versão da música “Lo Que Son Las Cosas” da cantora mexicana, Yuridia. A versão foi feita pelos compositores Lucimar e Mario Maghou e tem a produção de Ed. Júnior.

“É uma música romântica que traz muito da nossa essência e é algo que realmente gostamos de cantar”, fala Hugo.

“A participação da Tânia Mara exalou ainda mais esse romantismo da música pela sua voz forte e marcante. Acho que foi um casamento perfeito”, brinca Tiago.

Tânia Mara por sua vez, se mostrou extremamente feliz e honrada com o convite para essa parceria musical. “Me apaixonei pela música assim que ouvi e estou muito animada com essa parceria!”. Finalizou a cantora.

“Essa Vida”, que também ganhou um clipe, gravado em uma estação de trem desativada, na cidade de Sorocaba-SP, está disponível nas plataformas digitais juntamente com a faixa de áudio.

E a dupla não para por aí, Hugo e Tiago já se preparam para lançar seu novo projeto. Intitulado em “Na Boca do Povão”, o DVD, que já foi gravado na Casa de Shows Folks, também na cidade de Sorocaba-SP, com direção de Caio Fernandes, trará regravações em uma nova roupagem de canções conhecidas do público, de artistas consagrados no mundo sertanejo.

“É um projeto que foi feito 100% ao vivo, com nossa banda, com novos arranjos, uma nova roupagem. São regravações de grandes sucessos como: ‘Convite de casamento’ de Gian e Giovani, ‘E se essa casa cair’ de Teodoro e Sampaio, ‘Te amo cada vez mais’ de João Paulo e Daniel, dentre outros clássicos“. Diz Tiago.

“A expectativa é chegar exatamente na boca do povão, independentemente de onde seja. Leste, oeste, norte, ou sul. Que nosso jeito de cantar possa tocar os corações por onde ouvirem as músicas”. Afirma Hugo.

‘Na Boca do Povão’ tem previsão de lançamento previsto para maio deste ano e estará disponível na plataforma de vídeo Youtube e através de um QR Code, onde a pessoa poderá baixar em qualquer dispositivo e assistir como e onde quiser. Das 15 músicas do projeto, uma será inédita, ‘Ficante Fiel’.

A dupla, que já retomou a agenda de shows, paralisada durante a pandemia, fará uma pequena turnê com o projeto ‘Na Boca do Povão’, que já abriu a agenda de shows para o segundo semestre do ano.

Fotos: Divulgação / Juliano Mendes Assessoria