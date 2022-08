Sergio Biancardi: “Enquanto eu fritava batata, meu patrão estava nas melhores praias do mundo”

O empreendedor e influencer conta sobre a importância de viver livre das crenças limitantes

Nossa mentalidade vai determinar onde vamos chegar, se vamos ser ricos ou pobres, se vamos preferir procrastinar a produzir ou até mesmo o que vamos ser ou não. Pode parecer clichê, mas é verdade. As crenças que carregamos conosco, adquiridas através de experiências e vivências, sejam elas positivas ou negativas, têm um forte poder de definir se vai nos limitar ou nos libertar.

O que nossos pais reproduzem pode refletir bruscamente em nosso comportamento de forma direta ou indireta. Durante todo nosso crescimento obtemos crenças, muitas delas limitantes. Mas isso não quer dizer que precisamos conviver com elas para sempre. O influencer e empreendedor Sergio Biancardi, por exemplo, vem de uma família humilde e precisou desde muito cedo começar a trabalhar para ajudar sua mãe com os gastos de casa, pois houve um momento em que eles não tinham nada, apenas um ao outro.

“Certo dia eu e minha mãe saímos para distribuir currículos e fui chamado para trabalhar em uma das maiores redes de fast food do país. Era o lugar que eu menos queria. Antes de sair de casa, ainda falei com a minha mãe que não era para deixar currículo nesse lugar, mas como ela foi rumo ao shopping, acabou passando lá. Foi quando o que eu não queria aconteceu: fui chamado para começar a trabalhar lá”, comentou.

Biancardi afirma que, durante esse tempo trabalhando nessa rede de fast food, compreendeu que a vida não era apenas estudar, trabalhar e pagar boletos. Nesse momento, o influenciador viu a sede de empreender aguçar em sua vida. “Eu obtive ajuda de bastante livros, como: ‘Os segredos da mente milionária’ e ‘Pai rico e pai pobre’. Esses livros me fizeram destravar e entender que o sucesso está na contramão da multidão.”

“Enquanto eu fritava batata, meu patrão estava nas melhores praias do mundo. Enquanto eu pegava um ônibus lotado, meu patrão estava andando no ar condicionado nos melhores carros do mercado. Depois que comecei a fazer essa comparação, percebi que eu estava trabalhando para realizar o sonho dos outros e não os meus. Desde então comecei a empreender com o marketing digital e mudei tudo em minha vida. Só consegui ter o sucesso que eu almejava quando mudei minha mentalidade,” finaliza.