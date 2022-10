Ricardo Villardo esgota sessões do seu espetáculo em Brasília

“Apresentar esse espetáculo em Brasília foi a realização de um sonho, e ficará na minha memória para sempre”

No último fim de semana 15 e 16 de outubro em Brasília, o Ator e influenciador digital Ricardo Villardo apresentou o seu espetáculo autoral “VOCÊ NÃO É TODO MUNDO” em únicas apresentações na capital federal, esgotando e lotando 3 sessões.

Ricardo Villardo tem 35 anos, sendo 20 anos de carreira, e iniciou sua transitória na tradicional e conhecida companhia de teatro NEIA E NANDO (Brasília), que pertencem aos seus tios.

“Apresentar esse espetáculo em Brasília foi a realização de um sonho, e ficará na minha memória para sempre! Só tenho gratidão pelo que vivi e estou vivendo, receber o carinho do público e o reconhecimento é impagável. A minha arte é focada naquilo que me faz sentido. Eu costumo dizer que sou artista e ponto. Já fiz trabalhos dramáticos no teatro que me apaixonei, mas claro que a comédia faz parte de mim, é onde eu me realizo.”

Além de amigos, familiares, admiradores e fãs do artista! Compareceram Também os seus inspiradores e incentivadores de sua carreira, os seus tios NEIA E NANDO que se emocionaram ao ver O grande talento que se tornou o sobrinho.