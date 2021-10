“Brasília está preparada para a retomada dos eventos” declara o produtor Dudu Carlin

Produtor de eventos e do projeto Amigas Vip fala com exclusividade sobre a retomada dos eventos e os rumos do setor cultural

Os profissionais que trabalham no setor de festas e eventos em Brasília, estão ansiosos com a retomada das atividades. Batemos um papo com o produtor Dudu Carlin, responsável por produzir grandes eventos na capital federal e criou o projeto “Amigas Vip”, revolucionando o marketing na área cultural.

Em entrevista exclusiva à coluna, o produtor fala sobre as dificuldades durante a pandemia e projetos futuros.

Confira:

Bruninho Afonso: Como você avalia os prejuízos para o setor de eventos do Brasil com o COVID-19?

Dudu Carlin: O prejuízo para o setor de eventos e cultural são incontáveis , estamos falando de um setor que gera mais de 6 Bilhões de reais anual !

Faturava até 2019 , o que era 6% do PIB e foram milhares de empregos perdidos com centenas de empresas fechadas e com isso o impacto na economia brasileira foi enorme !

Porém acreditamos que a retomada dos eventos volte com esses empregos restabelecidos e consigamos recuperar esses números nos próximos anos.

Bruninho Afonso: Estamos começando a voltar com os eventos, quanto tempo você avalia para o setor se recuperar?

Dudu Carlin: Estamos acreditando que em 2022 e até final de 2023 serão cruciais na recuperação do setor de eventos.

Esperamos que o vírus realmente arrefeça e que a vacinação avance 100% também, é claro que as medidas de restrições passem a ser flexibilizadas para que possamos trabalhar como todos os demais setores respeitando os protocolos.

Bruninho Afonso: Você revolucionou o mercado de eventos com o Amigas Vip, conte mais sobre esse seu projeto?

Dudu Carlin: O Amigas Vip surgiu para funcionar com a regra principal do “Ajuda que te ajudo” e foi expandindo de uma forma rápida, pois os produtores de eventos e empresários tem uma mídia orgânica e assertiva na troca de vantagens do próprio evento, ou produto ou serviço, e elas viram uma forma de economizar ganhando cortesia, sorteio ou desconto divulgando um evento , produto ou serviço que já gostariam de adquirir, e nesse formato o sistema funciona em harmonia e o trabalho de administração e junção fica comigo e minha equipe para que tudo corra 100%, e ambos tenham as vantagens e satisfação de adquirir nossos serviços e vantagens tendo a maior visibilidade possível.

Dudu Carlin. Foto: Arquivo pessoal

Bruninho Afonso: Quais as novidades que o público pode esperar de suas produções?

Dudu Carlin: Meu sócio Pissu que é referência em trazer grandes artistas da bahia a muitos anos juntamente comigo estamos a todo vapor com nossas produções, indo ainda com público limitado de acordo com o decreto na temporada Café de Lá Musique – Brazilian Paradise e temos grandes nomes a se apresentar ainda esse ano.

Nosso Réveillon 360 se consolidou e fizemos uma entrega sensacional para 13.000 mil pessoas em 2019/2020 e estamos voltando com grandes atrações para esse ano com Diego e Vitor Hugo , Dj Guuga e mais 8 atrações além de grandes festivais com data marcada para 2022 como o Encontro com Leo Santana, Parangole e Harmonia do Samba e o Samba Prime que vem com grandes artistas da cena atual do samba e pagode, como nosso queridos da capital Menos E mais , Di Propósito, Dilsinho, Ferrugem, Tiee e Sorriso Maroto, Baile da santinha e nosso carnaval também vem com tudo.

Bruninho Afonso: Brasília está preparada para o retorno dos eventos?

Dudu Carlin: Sim. As empresas são qualificadas e preparadas. O DF é referência de grandes eventos no Brasil , o Drive show que fizemos em 2020 foi uma das referências naquele momento com toda adequação para o público.