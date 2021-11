Humorista Renato Albani leva sua turnê de stand up comedy para o Museu Nacional da República

Depois de conquistar os espectadores dos teatros de São Paulo, o humorista Renato Albani chega à Brasilia com seu stand up Comedy, “Me tornei quem eu mais temia”

Aos 36 anos, o artista apresenta em seu mais recente espetáculo alguns hábitos e manias de pessoas mais maduras que ele adquiriu depois dos 30 anos.

Somente neste mês de novembro, Albani tem nove shows já marcados em sua agenda para acontecer no estado de São Paulo. Em Brasília, nos dias 12 e 13, ele sobe ao palco do Museu Nacional da República.

Renato Albani é um humorista capixaba, que atualmente mora em São Paulo e faz sucesso nas redes sociais e nos palcos com seu stand up comedy. Seu primeiro especial de comédia, “Em Pais”, soma mais de 2,4 milhões de visualizações. Já o segundo, “Alguém me explica o mundo”, teve mais de 4,3 milhões de views.

Nos palcos dos teatros e casas de show, já foi prestigiado por mais de 250 mil espectadores. Nas redes sociais, ele é acompanhado diariamente por mais de 1 milhão de pessoas só no Instagram. No Youtube coleciona quase 1,5 milhão de inscritos e no Twitter mais de 40 mil.

Formado em engenharia elétrica pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), Renato abandonou a profissão para se dedicar à carreira artística. Segundo ele, essa foi a coisa mais louca que já fez na vida. Atualmente ele apresenta o sucesso ‘Comédia Futebol Clube’, exibido pelo Comedy Central, às segundas.

4 perguntas para Renato Albani

Bruninho Afonso: Como está a expectativa para a chegada a Brasília?

Renato Albani: A expectativa é a maior possível, porque o público gosta muito. Para se ter uma ideia, Brasília é uma das cinco cidades que eu mais tenho público. Amo estar aí e fazer meu show. Já fui com todos os meus shows aí. Já fiz um show aí em formato drive-in. Tô muito animado para fazer esses shows.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Bruninho Afonso: É sua primeira vez por aqui? Já conhecia o estado antes?

Renato Albani: Brasília é uma cidade que eu amo. Já conheço Brasília há um bom tempo, costumo ir com meus shows a Brasília… Então é um público muito legal que sempre me recebe com muito carinho.

Bruninho Afonso: Qual o diferencial do seu show?

Renato Albani: O grande diferencial é que, apesar de ser stand up comedy, é um show para qualquer tipo de público. Qualquer pessoa pode assistir, porque eu abordo vários assuntos e não um nicho específico.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Bruninho Afonso: Por que escolher Brasília pra trazer teu espetáculo?

Renato Albani: Brasília é uma das principais capitais, aliás, a capital do país. Então é um lugar que está dentro do circuito que todo mundo quer participar e fazer shows. Estou muito animado, chego aí amanhã. Me apresento amanhã e sábado. Tem ingressos ainda e vamos que vamos!