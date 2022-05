Rafael Ziani: dos palcos para o mundo empresarial

O jovem ator mato-grossense, Rafael Ziani, deixou a carreira artística de lado para agenciar jovens talentos no mundo louco das redes sociais. Ele que tem em seu currículo uma peça que já rodou o Brasil, onde não só foi o ator, como dirigiu e compôs músicas para a mesma, hoje é dono de uma das principais agências de intermediação entre influenciadores digitais, marcas e aplicativos.

“Eu estava me preparando para ser um excelente artista, com foco em atuação e no caminho da minha empreitada surgiu a oportunidade de ser empresário, agente e descobridor de novos talentos, agarrei com todas as forças essa oportunidade, tornando hoje a RZ (minha empresa) a maior agência de intermediação com aplicativos chineses”, conta Rafael.

Rafael trabalhou como ator, cantor, compositor, escritor, diretor e hoje é agente de talentos. Ele ajuda os jovens artistas a navegar nesse mundo louco que são as redes sociais.

“Hoje minha empresa, a RZ está se tornando uma holding com mais 3 empresas abaixo dela e já comecei a expandir, além disso quero entrar com força no mercado financeiro e político”, conta sobre o futuro.

Rafael disse que além de acreditar nos projetos, ele acredita em pessoas e é por isso, que seu trabalho dá tão certo. Talvez por ter sido criado por quatro mulheres e ter sensibilidade na hora de fechar os negócios.

“Minha vida se resume em uma grande virada de chave, deixei de ser artista para ser o agente”, finaliza.