Rafa Rodrigues e Tyrone Azevedo recebem Marcos Frota em estreia de programa

O novo entretenimento de TV, ‘Gente Bonita’ receberá diversos artistas, entre eles a dupla César Menotti & Fabiano

Os apresentadores Rafa Rodrigues e Tyrone Azevedo irão estrear o novo programa ‘Gente Bonita’, que tem como maior objetivo valorizar o mundo do circo durante a temporada. Para iniciar a aparição, o ator e embaixador do projeto, Marcos Frota, estará presente com sua super bagagem de conhecimento no mundo artístico.

Durante a estreia, também terão presenças de diversos empresários como Júnio Parma com Alberto Hiar da cavaleira, além de convidados especiais como Carol Narizinho, o sertanejo Thalles Roger, Luiza Ambiel e a dupla César Menotti e Fabiano.