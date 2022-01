Radialista de Natal (RN) xinga e chama Ivete Sangalo de “vaga***da”

Após show em que a cantora “puxou coro” contra Jair Bolsonaro, radialista de Natal (RN) xinga Ivete Sangalo e a chama de “vaga**!”

O radialista e apresentador Luiz Almir, da Rádio 96 Fm de Natal (RN), mostrou toda sua indignação com o fato de, no show de Ivete Sangalo, realizado na última quarta-feira (29), em Natal, Rio Grande do Norte, a cantora ter dançado e incentivado o público ao som de “Ei Bolsonaro, vai tomar no c*”.

Em seu programa de rádio, Luiz Almir ofendeu repetidamente a cantora e a chamou de “vaga***” e “decadente”.

Ouça o áudio:

Veja o momento do show de Ivete que causou a revolta do radialista

Depois que o vídeo foi divulgado nas redes sociais, a artista foi alvo de diversas críticas por parte de apoiadores do chefe do Executivo. No conteúdo compartilhado, Ivete gritou, junto com a plateia: “Ei, Bolsonaro, vai tomar no c*”.

Fábio Almeida, empresário da cantora, defendeu a artista. “Ela só deu voz ao povo”, disse ele, em entrevista a Lucas Pasin, do canal Splash.