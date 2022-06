Professor de Nego do Borel faz sucesso no mercado financeiro

Felipe Rocha criou método que leva alunos a obterem resultados fantásticos

O carioca Felipe Rocha, de 33 anos, é um dos principais nomes no mundo do mercado financeiro. Criou um método inovador onde aplica conteúdos técnicos e exclusivos que leva seus mentorados e alunos a obterem resultados fantásticos, quando se dedicam a estudar e entender o processo. “Não vendemos facilidade”, afirma o empresário que tem ganhos exponenciais após muito estudo e trabalho. Um dos alunos de Felipe Rocha foi o cantor Nego do Borel.

Nego foi aluno de Felipe em 2021 e descobriu todas as manhas do mercado financeiro e como lucrar com consciência. Aprendeu o método Áurea, que ajuda seus alunos a faturarem mensalmente valores de até 7 (sete) dígitos.

Com o método Áurea, criado por Felipe, seus alunos conseguiram elevar seus negócios, mesmo em meio à pandemia. “Através da minha formação pessoal (automação com ênfase em codificação binária), onde emprego matemática e geometria e seus cálculos, foi possível obter padrões similares ao analisar os gráficos do mercado. Tudo é formado por padrões e ciclos, e isso está ligado diretamente a matemática da vida”, explica Felipe.

Nas redes sociais, são mais de 300 mil pessoas esperando diariamente uma dica do ‘Mago das Finanças’. “Eu tinha uma empresa de construção civil, não era uma pessoa reconhecida nas redes, hoje além da qualidade de vida e liberdade financeira, consigo atingir um público enorme”, conta.

Hoje, Felipe possui uma rede de 30 franquias e mais de 10 mil alunos. E pretende continuar crescendo. Parar de estudar e aprender não é uma opção. Afinal, quer sempre poder passar o melhor para seus alunos. Atualmente, o mentor possui um centro de operações único no Rio de Janeiro, onde consegue atender mais de 200 operadores e ministrar treinamentos. “Só se vive o propósito, quem suporta o processo”, finaliza.