Plataforma criada por Angélica estreia nesta terça

A Plataforma Mina terá um time de colunistas formado por Angélica, Preta Gil, Luiza Brasil, entre outros

Na próxima terça-feira, 11, entra no ar a plataforma Mina, que busca ajudar o público a descobrir métodos para reinventar a forma de autocuidado e bem-estar por meio de conteúdo, produtos e cursos para quem busca mais equilíbrio no dia a dia. O objetivo é ajudar a popularizar ações que contribuam para o bem-estar por meio de dicas, conteúdos e produtos de forma direta e com dicas práticas.

Para a estreia, a plataforma já conta com uma entrevista com a filósofa Djamila Ribeiro, que abordará a importância do bem-estar para todos e um texto da novelista Manuela Dias, entre outros conteúdos. A ideia é que, a partir de fevereiro, a empresa já comece a comercializar produtos de beleza, itens para casa, chás e sexcare, além de promover cursos on line sobre bem-estar.

Fundada pelo CEO Fernando Luna (ex-Globo, Trip e Abril), Mina conta, entre seus colunistas, com nomes como a apresentadora Angélica que também é cofundadora da plataforma, a cantora e empresária Preta Gil, Luiza Brasil a criadora do @mequetrefismos, Stephanie Ribeiro que é arquiteta e apresentadora do GNT, a produtora cultural Dandara Pagu e o desenhista PedroVinicio80, que criarão conteúdo para as cinco editorias: Seu Corpo, Suas Emoções, Seus Relacionamentos, Seu Trabalho e Nosso Mundo.