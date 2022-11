Pedro Sampaio e Pabllo Vittar se unem em novo single dançante

Primeira parceria musical entre os artistas promete agitar o verão

Pedro Sampaio e Pabllo Vittar lançam nesta quinta (10) sua primeira música juntos! Uma das parcerias mais pedidas pelo público pop nacional, “Sal” chega às plataformas digitais às 21h desta quinta (10), com uma mistura de ritmos característica do DJ e produtor carioca. O single vem acompanhado de um videoclipe cinematográfico que entrega muita sensualidade, sintonia e brasilidade, e chega ao canal do YouTube de Sampaio na mesma hora.

Parceiro profissional de longa data de Pedro Sampaio, Rafinha RSQ divide com o DJ a produção musical da faixa, e Shylton Fernandes, que também já colaborou com os dois anteriormente, assina com eles a composição. A música traz uma vibe verão, praia e diversão, característicos do Rio de Janeiro, onde Pedro Sampaio nasceu e foi criado. “Mistura bebida com tudo que há de bom / Junto com as amigas bota volume no som / Sabe muito bem curtir a vida / Começa de noite só para no outro dia / Se tem sol tem tem praia, se tem praia tem sal”.

O feat com Pabllo Vittar era um dos mais pedidos pelos fãs de Pedro Sampaio, e o próprio artista também tinha muita vontade de colaborar com a amiga. “Eu e a Pabllo ‘namoramos’ esse feat há um tempo já. Tentei com que ela estivesse no álbum mas não conseguimos deixar tudo pronto”, conta o DJ. “Assim que terminei ‘Sal’ tinha certeza que ela era o feat da música! Mandei uma mensagem pra ela dizendo: ‘TEMOS A NOSSA!’ e logo depois ela gravou”, completa.

Pabllo Vittar exaltou a faixa e não poupou elogios ao amigo. “‘Sal’ é uma música muito especial. Tudo a ver com o verão, uma vibe incrível! Muito massa estar ao lado do Pedro pela primeira vez em um projeto! Ele é um super amigo meu que admiro demais o trabalho. Então não poderia ter sido mais incrível”, divide a cantora.

Famoso por seus clipes cinematográficos e cheios de referências, Pedro Sampaio optou por ilustrar um dualismo em seu novo audiovisual, representado por dois ambientes distintos. “Eu queria trazer uma ideia de dualidade, de contrastes opostos. Optamos por retratar esse conceito através do frio e calor, inverno e verão, neve e praia”, revela. “No ambiente de gelo, trouxemos uma referência mais pop, sabe? A ideia daquele frio congelante que a gente não tem aqui no Brasil. Já no ambiente de praia, queríamos trazer bem a vibe verão, calor e sol que a música pede. Fiquei bem satisfeito com o resultado!”, finaliza.

O clima no set de filmagem não poderia ser melhor. O DJ e produtor carioca enalteceu a participação de PV nas gravações do clipe de “Sal”. “A Pabllo é incrível, ela é muito atenciosa com todos e desde sempre tivemos uma sinergia muito forte. Foi muito leve e divertido gravar ‘Sal’”. Vittar faz coro e conta estar animada com o lançamento. “As gravações do clipe foram divertidíssimas! Vem muito aí”, diz a cantora.

A direção do videoclipe ficou por conta de João Monteiro, que já rodou clipes da própria Pabllo Vittar, e de artistas como Luisa Sonza, Lucas Lucco e Urias, além de produções internacionais com Laura Pausini (Itália), Lali Esposito (Argentina), Gisela João (Portugal) e o rapper 6Lack (EUA).

Para o visual de Pedro Sampaio no clipe, o stylist Victor Miranda escolheu três marcas brasileiras para compor os looks: Artemisi, Doopa Rocket e Rosanopreto. “A construção foi toda baseada na história que o Pedro me contou, que nesse primeiro momento, no gelo, ficasse com muita cara de clipe pop e que tivesse uma identidade interessante para aquele momento e tivesse uma quebra quando entrasse na praia”, revela Miranda.

Victor Moreira, stylist da Pabllo Vittar, também optou por uma estilista brasileira para os looks de “Sal”, a badalada Michelly X. “Para o look mais invernal, a ideia era refletir isso na personalidade da Pabllo de uma forma mais fantasiosa, então trouxemos algumas tendência que ela já tem usado e elevamos a última potência”, conta Moreira