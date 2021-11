Paolla Oliveira e Ivete Sangalo são as novas embaixadoras de Bravecto

Atriz e cantora estreiam as campanhas publicitárias no The Voice Kids, redes sociais e rádio, além de serem as estrelas das peças expostas em clínicas veterinárias e lojas

O Bravecto, antipulgas e carrapatos da MSD Saúde Animal que é líder de mercado, anuncia a chegada de Paolla Oliveira e Ivete Sangalo como embaixadoras e estrelas das próximas campanhas da marca. A união das duas celebridades tem como objetivo reforçar os diferenciais do produto e fortalecer a marca para o consumidor final.

De acordo com Ahmed A. Álvarez, gerente de produto pet da MSD Saúde Animal, ter uma campanha com essas estrelas juntas é um momento histórico para o setor. “A campanha que nasceu da vontade da MSD Saúde Animal em reforçar a conexão dos pets com seus tutores, destaca como hoje os animais fazem parte das nossas famílias. Ter elas duas juntas é um sonho que eleva o patamar do marketing integrado e cria uma sinergia enorme já que além de ser amigas, compartilham o uso de Bravecto”, explica.

A novidade estreia durante no próximo domingo, 26, no intervalo do programa The Voice Kids, da TV Globo. A atriz e a cantora realizam juntas três anúncios curtos que trarão recados diferentes, sendo um sobre como Bravecto protege o animal, a família e o ambiente em que ele vive; um sobre o diferencial do produto, ressaltando as doze semanas de proteção contra pulgas e carrapatos, e o terceiro para apresentar o programa Garantia Bravecto, lançado recentemente que é um suporte financeiro que cobre eventuais custos dos tutores, caso seus animais sejam infectados por algumas das doenças transmitidas por pulgas e carrapatos, durante o uso do produto, conforme as regras do programa.

“Um dos fatores que unem famosos e não-famosos é o carinho e o cuidado que todos temos com os nossos animais. Por isso, queríamos mostrar que na hora de cuidar dos seus pets, a Paolla e a Ivete também escolhem a proteção de Bravecto”, afirma Luiz Paccillo, diretor de criação da CP+B Brasil, que participou do desenvolvimento da campanha.

Além disso, ainda serão veiculados anúncios em rádios, redes sociais e materiais com a imagem da Paolla e Ivete para pontos de venda, lojas, clínica veterinárias e outdoors. Com a campanha, a marca pretende ampliar a visibilidade do produto e reforçar ao público os diferenciais de Bravecto.

“O mercado pet tem crescido expressivamente nos últimos anos e, para nós, ampliar a visibilidade do Bravecto, que é o único produto com proteção de doze semanas, é uma oportunidade de mostrar como a saúde animal também tem contribuído para o crescimento do setor e, claro, ampliado as alternativas voltadas ao bem-estar dos nossos animais”, finaliza Gustavo Moraes, diretor da unidade de negócios pet da MSD Saúde Animal.