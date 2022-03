Nova música de Moisés de Castro ganha data de gravação

“Desapego” faz parte do álbum Paparazzi e será gravado 22/04 em Ouro Preto, na Praça Tiradentes

Exaltando romance em todas as suas canções, novo pagode de Moisés de Castro é sua próxima aposta de trabalho, composta por Moisés e com arranjo de Júnior Ka, “Desapego” é um single que fará o público se identificar e traz uma letra contagiante:

“Eu me apaixonei

Mas eu desapaixonei

Eu fiquei sabendo

De todo mal que você me fez

Se fosse outro

Estava chorando esbravejando

Mas comigo é assim

Escute o áudio aí

Ah se você quiser ficar

Também quero ficar

Se você quiser me amar

Também quero te amar

Mas se quiser liberdade

Eu quero também

Cada um vai pro seu lado

E a gente diz amém”

Sucesso em outros trabalhos, Moisés de Castro lançou no último ano o álbum “In Dubai” que conta com dois grandes hits, como “Um Dia e Meio Atrás” que já soma mais de 52 mil views com um mês de lançamento, e “Cansei De Te Agradar”, que ultrapassou mais de 34 mil views. Para acompanhar seus novos projetos, acesse @moisesdcastrooficial nas redes sociais.