Naiara Azevedo se nega a fechar shows e contratantes especulam volta ao BBB22

A repescagem no BBB 22 é um assunto que vem ganhando força entre os fãs do reality e o fato da cantora estar com a agenda “fechada” é mais um ingrediente

A atual edição do Big Brother Brasil está cheia de surpresas e de dinâmicas inéditas, entre elas, o famoso 'quarto preto', tão falado por Boninho, diretor da atração. Outro assunto que está ganhando cada vez atenção entre os fãs do reality é uma possível repescagem entre os eliminados. A primeira suspeita apontada pelos telespectadores de que a dinâmica aconteceria surgiu logo na vinheta de abertura do programa, em que os participantes aparecem ao som da tradicional música tema do Big Brother Brasil. Alguns perceberam que a imagem dos eliminados não foi apagada por completo da tela. Na nova abertura, os eliminados aparecem apenas com uma coloração azulada, que ainda permite que o público veja a foto do ex-participante. De acordo com um dos artistas responsáveis pela elaboração das obras gráficas do programa publicou em seu Twitter que precisou alterar a vinheta para inserir os dois novos participantes da Casa de Vidro e, por isso, aproveitou para fazer essa nova mudança. A conta de Rodrigo Mussi também comentou sobre o assunto, o ex-bbb escreveu "Disney chega a tremer hein?", mencionando o elenco pacifico do reality. Em seguida também falou sobre outra ex-colega de confinamento "Topa, Naiara Azevedo?", escreveu. Topa? @Naiarazevedo — Rodrigo Mussi 🥷🏼 (@oficialmussi) February 19, 2022 Disney chega a tremer hein 😂 https://t.co/mXEcqcJpVE February 19, 2022 Agenda de Naiara Azevedo está "fechada" até o final do programa Nos últimos dias, em conversa com diversos produtores culturais e contratantes, todos informaram que, ao tentar contratar shows da sertaneje, que recentemente lançou um single com a cantora Marília Mendonça, foram informados que agenda de Naiara estava fechada até o final de abril. Lembrando que o programa vai até o dia 26 desse mês. Fontes globais garantem que não haverá a volta de nenhum ex-participante ao reality, será?