Mostra Ecos de 1922 – Modernismo no Cinema Brasileiro é opção de passeio para o dia das mães

No domingo, dia 8 de maio, acontece a sessão especial com música ao vivo de Serge Frasunkiewicz com o filme Limite, de Mario Peixoto, em 35mm

Em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil Brasília até o domingo de Dia das Mães, dia 8 de maio, a mostra Ecos de 1922 – Modernismo no Cinema Brasileiro conta com filmes raros em 35mm e 16mm, e aborda o centenário da Semana de Arte Moderna de forma atual, trazendo um pensamento crítico sobre seu legado na cultura e, especialmente, no cinema brasileiro. Com patrocínio do Banco do Brasil e incentivo da Lei Rouanet, a curadoria é de Aïcha Barat, Diogo Cavour e Feiga Fiszon, e as obras escolhidas são atravessadas pelo pensamento dos intelectuais paulistas, como Oswald de Andrade e Mário de Andrade, mas também pensadores e artistas indígenas contemporâneos, como Jaider Esbell e Denilson Baniwa.

“O cinema modernista propriamente dito não existe. Não há um cinema contemporâneo a 1922 feito nos moldes modernistas ou que se reivindique como tal. Talvez o maior impasse de uma mostra de cinema que aborda os ecos de 1922 seja justamente que não houve modernismo per se no cinema. Longe de querer fechar um recorte numa única abordagem do tema, mas o mais importante é que a mostra chega para lançar questionamentos, abrir frentes, disparar provocações”, explica a curadora Aïcha Barat.

Entre os destaques do fim de semana das mães, nesta sexta-feira, dia 6 de maio, às 18h, o espaço recebe o debate “Modernismo e Cinema Novo”, com os professores Pablo Gonçalo e Erika Bauer – a mediação é do curador Diogo Cavour. E, no próprio domingo, dia 8 de maio, às 19h,acontece a exibição de Limite, de Mario Peixoto, em 35mm. A sessão especial conta música ao vivo de Serge Frasunkiewicz.

A mostra está em cartaz no Cine CCBB, espaço dedicado à sétima arte no CCBB Brasília, que recebe, anualmente, mostras de filmes nacionais e internacionais com grandes nomes do cinema como Scorsese, Spike Lee, Tarantino, Robert De Niro, Tim Burton, irmãos Lumière, entre outros. O espaço também recebe festivais nacionais como o Anima Mundi, Festival Assim Vivemos e o Cinema Urbana. O Banco do Brasil incentiva a cultura no país desde 1989, com a criação do Centro Cultural Banco do Brasil, no Rio de Janeiro, e ao longo de mais de 20 anos, o CCBB Brasília promove projetos nas áreas de artes plásticas e cênicas, música, cinema, ideias e arte-educação, com programação de qualidade, diversa e plural. Recebemos centenas de milhares de visitantes anualmente e figuramos entre as instituições culturais mais visitadas do país e um dos principais aparelhos culturais do Brasil e do mundo.

PROGRAMAÇÃO FIM DE SEMANA DO DIA DAS MÃES

06 de maio (sexta-feira)

16h: Carmen Miranda: bananas is my business | Helena Solberg | 1995 | Livre | 1h31min | 35mm

18h: Debate 2 – Modernismo e Cinema Novo

Com Pablo Gonçalo e Erika Bauer. Mediação Diogo Cavour.

Pablo Gonçalo é professor adjunto II da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília (UnB) e leciona no Departamento de Audiovisual e Publicidade. Sua atuação docente abarca as áreas de Roteiro, Teoria, Estética e História do Cinema. Possui doutorado pelo programa de pós-graduação da Escola de Comunicação da UFRJ e realizou seu “sanduíche” em parceria com o Institüt für Theaterwissenschaften da Freie Universität Berlin, com bolsa do Deutscher Akademischer Austauschdienst, DAAD. Sua pesquisa de doutorado aborda as relações intermidiáticas entre literatura, teatro e cinema, a partir das obras produzidas pelos roteiristas de cinema.

Erika Bauer possui graduação em Cinema e Televisão pela Escola Superior de Cinema e Televisão de Munique (1994), é professora e coordenadora de departamento do Curso de Comunicação Organizacional da Universidade de Brasília, onde trabalha com Roteiro, Realização Audiovisual, além de História do Cinema. É mestra pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação – FAC/UnB. Possui experiência na área de Artes, com ênfase em Cinema. É organizadora e curadora do Festival Universitário de Cinema de Brasília, participou de mostras de cinema e foi curadora em diversos festivais, como Festival de Tiradentes, Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, Goiânia Mostra Curtas, Festival Internacional de Cinema de Brasilia e Lobo – Fest: Festival Internacional de Filmes. Foi analista de projetos do Ministério da Cultura, Eletrobras, Caixa Cultural, Centro Cultura Banco do Brasil, Filme Minas e Prêmio Prefeitura de São Paulo. Como cineasta já realizou diversos filmes, entre eles o documentário Dom Helder Câmara, o Santo Rebelde (2004) e seu último documentário, Flor do Moinho (2017).

20h: Macunaíma | Joaquim Pedro de Andrade | 1969 | 16 anos | 1h50 min | 35mm

07 de maio (sábado)

14h: Brasilianas n.º 2: canções populares – “Azulão” e “O pinhal” | Humberto Mauro | 1948 | Livre | 7min | 35mm+ Brasilianas n.º 4: engenhos e usinas | Humberto Mauro | 1955 | Livre | 8min | 35mm + Brasilianas n.º 1: canções populares – “Chuá… chuá…” e “A casinha pequenina” | Humberto Mauro | 1945 | Livre | 7min | 35mm + Cinema é maresia | Diogo Cavour | 2008 | Livre | 15min | Digital + O mestre de Apipucos | Joaquim Pedro de Andrade | 1959 | Livre | 8min | 35mm + O poeta do Castelo | Joaquim Pedro de Andrade | 1959 | Livre | 12min | 35mm

15h30: Como era gostoso o meu francês | Nelson Pereira dos Santos | 1971 | 16 anos | 1h24min | Digital

17h30: Terra em transe | Glauber Rocha | 1967 | 14 anos | 1h55min | 35mm

20h: Tudo é Brasil | Rogério Sganzerla | 1997 | Livre | 1h22min | Digital

08 de maio (domingo)

14h: Bye bye Brasil | Cacá Diegues | 1980 | 16 anos | 1h40min | Digital

16h15: Ladrões de cinema | Fernando Coni Campos | 1977 | 14 anos | 2h7min | 35mm

19h: Limite | Mario Peixoto | 1931 | Livre | 1h20min | 35mm – Sessão especial com música ao vivo de Serge Frasunkiewicz

SERVIÇO

Ecos de 1922 – Modernismo no Cinema Brasileiro

Local: Cine CCBB

Asa sul Trecho 2 – Brasília, DF, 70200-002

Data: 19 de abril a 8 de maio

Entrada: Gratuita de terça à sexta-feira e R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia) aos finais de semana

Classificação indicativa: (ver programação).

Informações e programação completa em:www.bb.com.br/cultura

Atividades on-line:www.youtube.com/ludicaproducoesaudiovisuais

Mais informações em:

bb.com.br/cultura

Livro-catálogo

https://bityli.com/kNkEt