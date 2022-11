Mister Brasil Gil Raupp se torna o Mister Grand International 2022

Na noite do dia 14, durante o concurso, Gil se destacou entre os candidatos e chamou a atenção dos jurados

O Mister Brasil Grand Internacional 2021 e Mister Brasil Pró-Beleza 2021, Gil Raupp, que foi consagrado com os títulos em novembro de 2021 durante o maior concurso de beleza oficial do Brasil, o Miss e Mister Brasil, esteve participando do concurso internacional Mister Grand International, que aconteceu de 10 a 14 de novembro de 2022 em Porto Alegre-RS e recebeu mais de 25 países para a disputa do homem mais belo do universo.

Na noite do dia 14, durante o concurso, Gil se destacou entre os candidatos e chamou a atenção dos jurados que depositaram nele seus votos e lhe consagraram o novo Mister Grand International 2022. O Mister Guiné Cheick Yans ficou em segundo lugar, e o Mister Paraguai, Félix Gamarra, em terceiro.

O concurso, que foi organizado por Brunno Job ,da Job Models, é um dos maiores certames masculinos do mundo e reúne tradicionalmente, todos os anos, mais de 25 homens para a disputa do título máximo da beleza masculina. O Brasil já teve outros dois vencedores: um em 2017, o William Herculano; e depois outro em 2018, Bruno Poczinek.

Gil Raupp, após vencer, concedeu entrevistas para a imprensa nacional, e durante a coletiva junto ao programa Tô Na Fama! da Rede TV! dedicou seu título a todos que torceram por ele e disse que irá fazer um reinado principalmente voltado a servir o próximo, levando amor e alegria por onde passar e desenvolvendo projetos sociais.

Na categoria Teenager, o brasileiro Thiago Barbosa, Mister Brasil Teenager, também foi o grande vencedor e se tornou o Mister Teenager Grand International 2022, ou seja, o jovem mais belo do universo, trazendo essa dobradinha de vitórias para o Brasil!

Parabéns, Gil Raupp! Sucesso no seu reinado.

Acompanhem Gil Raupp no Instagram