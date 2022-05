Mister Brasil Bruno Ferraz fez sucesso como destaque da comissão de frente da Império de Casa Verde

O Mister Brasil 2021 Bruno Ferraz fez história junto a Escola de Samba Império de Casa Verde, ao ser um dos principais destaques da comissão de frente da agremiação este ano durante o desfile de carnaval e também no desfile das campeãs.

Bruno Ferraz, que foi eleito em Novembro de 2021 como o homem mais belo do país, esta tendo seu reinado de Mister marcado principalmente por seu espírito fraterno, que sempre lhe faz estar à frente do projeto social Beleza do Bem, ajudando milhares de crianças durante o Natal, e também recentemente na Páscoa, com doações, amor e alegria.

No carnaval, foi a primeira experiência do Bruno a participar de uma escola de samba, e foi valiosa a sua participação, principalmente por ter sido convidado pelo diretor da escola para estar na função de maior destaque na comissão de frente que abre o desfile da agremiação.

A fantasia do Mister Brasil foi avaliada em 30 mil reais devido ao tecido luxuoso e também as penas e faisões utilizados na sua composição, fantasia esta que chamou a atenção de todos por sua beleza, charme e elegância.

Bruno Ferraz diz estar feliz com o resultado e espera no próximo ano, voltar ao Sambódromo do Anhembi para mais uma experiência como esta.

“Me sinto lisonjeado por ter sido convidado pela Império de Casa Verde para ocupar este lugar de destaque na Comissão de Frente. Minha fantasia estava maravilhosa e eu dei meu máximo pela escola na avenida. Desde janeiro fui aos ensaios junto ao Anderson que estava dirigindo as coreografias, foi trabalhoso, mas o resultado foi surpreendente e estou extremamente feliz. E como Mister Brasil, me sinto privilegiado de ter representado a escola e também todos os jovens do Brasil e todo setor da beleza, sendo considerado o homem mais belo do país. Durante este ano, quero ainda desenvolver inúmeros trabalhos sociais e ainda poder orgulhar o Brasil no concurso internacional que irei participar no segundo semestre!” conclui Bruno Ferraz.

Bruno chamou a atenção de todo público presente com sua fantasia e carisma, e também de toda imprensa que lhe recebeu com muito carinho.

Saiba mais sobre Bruno Ferraz através do Instagram: instagram.com/brunoferraz_oficial