Mica Condé conta como surgiu a ideia do projeto NSLO

“Uma maneira de juntar minhas viagens com a música”, declara a cantora, ao explicar o projeto musical

Recentemente, a cantora Mica Condé lançou o projeto NSLO, que visa juntar um artista de cada região do país. A sigla faz referência aos quatro cantos do Brasil, e a primeira faixa foi “Cartão Postal”, que chegou às plataformas digitais em abril com a participação do cantor SóCIRO e representou a região Norte. Dando continuidade ao trabalho, a cantora se prepara agora para disponibilizar o single “Conexão”, parceria com Aila Menezes e Ornellas, que representa o Nordeste.

“A ideia surgiu quando fui viajar para gravar o meu vlog de viagem o #MicaPeloMundo. Eu comecei a pensar em uma maneira de juntar minhas viagens com a música e aí surgiu o NSLO, sigla que denomina os quatro pontos cardeais para designar regiões do Brasil. Inclusive, quando criamos esse projeto, desenhamos um formato tanto audiovisual como das letras que fazem referência ao local”, explica.

Mica sempre aborda os temas da diversidade e a liberdade da mulher, sua trajetória é marcada por trabalhos que pudessem ter uma troca musical e cultural.

Em “Conexão”, ela traz duas convidadas que carregam no DNA a liberdade feminina. As três artistas juntas narram suas histórias e homenageiam a região de origem. A música conta com um clipe que tem como cenário a beleza dos pontos turísticos da Bahia, como o Pelourinho, Igreja do Senhor do Bonfim e o Farol da Barra.