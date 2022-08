MC Ryan SP se une a outros funkeiros em “Favela”

Faixa retrata a realidade das comunidades de São Paulo e de todo o país

Colhendo os frutos do sucesso de seu último lançamento na faixa “Problema Seu”, parceria com MC Danny, MC Ryan SP lançou, na noite desta segunda-feira (08), a faixa “Favela”. O single é uma colaboração do funkeiro com MC IG, MC Cabezinho, MC Kadu, MC Paiva e Neguinho do Kaxeta, cujo videoclipe pode ser conferido no YouTube da GR6 Explode.

Com rimas inteligentes, ritmo envolvente e todo talento dos funkeiros, a canção conta acontecimentos do dia a dia da “Favela”, sem fazer nenhum tipo de apologia, mas conscientizando e relatando os fatos das comunidades de todo Brasil.

“Essa música é como um ‘grito’ da favela”, revela Ryan SP.“Ela mostra a realidade que só quem viveu ou vive em favelas consegue compreender totalmente, por isso também é uma música que conscientiza a galera que está por fora do dia a dia da favela”, conta o funkeiro.

Além disso, a canção também defende e exalta o funk como um meio de diversão entre as pessoas da comunidade e de mudança social para muitos jovens, que ingressam na área como MCs e alcançam fama e sucesso e, desta forma, conseguem melhorar de vida.

“O funk me deu tudo o que eu tenho hoje”, fala Ryan, “Se hoje tenho um carro legal, foi o funk que me deu; se eu tenho uma casa, foi o funk que me deu, por isso serei eternamente grato a esse ritmo maravilhoso. E é isso o que nós passamos na música também: o funk faz sentido, ele é um meio de transformação de vida pra muita gente, inclusive pra mim; esse som faz parte da nossa cultura e nós temos orgulho dele”, finaliza.