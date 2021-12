MC Lipe e MC Isac MP, artistas de Brasília assinam contrato com produtora de BH e lançam seu primeiro trabalho

Os brasilienses MC Lipe e MC Isac MP, são os novos contratados da “Só Hits”, produtora responsável pelo sucesso de diversos artistas como “MC Zaquin”, “MC CJ”, “Sondplay”, “Kelwin Lopes” entre outros artistas.

Para a nova fase, eles lançam nesta quinta-feira, 23, videoclipe da música “Bafora” que é uma música produzida e composta por “Kelwin Lopes”, produtor que vem emplacando diversos hits de sucessos como “Ô Moça”, “Não Nasceu Pra Namorar”, “Ei Tudo Bem”, “Sou Canalha” e “Amor intenso”.

O lançamento do videoclipe está marcado para às 19h com exclusividade no canal da “Só Hit” no YouTube, já a música sai nas lojas de streams as 0h.



MC Lipe e MC Isac MP. Foto: Divulgação

Veja os canais nas redes sociais:

https://bit.ly/3C1SoD5

@mclipeoficiall / @mcsiacmp / @sohitsprodutora / @megafunk