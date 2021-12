Conheça Mc Isac Mp, cria da Ceilândia que viu na pandemia um motivo pra mudar o rumo da vida

Desde pequeno, Isac Medeiros Prado, o MC Isac Mp, nascido, criado e residente do Setor O, no Distrito Federal, sempre esteve envolvido no meio musical.

Com apresentações de violão e guitarra em missas, casamentos e escola, o garoto que hoje está com 22 anos, já percebia que viveria a vida pelos palcos, isso em razão de ter ingressado, como dançarino, no ano de 2019, na Banda Suprema. Com a chegada da pandemia, no ano de 2020, a vida de Isac, que antes era corrida, devido a estudos e trabalhos, acalmou. O MC parou para refletir sobre seus sonhos e sobre o que de fato gostaria de fazer da vida, até que em outubro resolveu “dar a cara a tapa” e fazer música, mostrando, também, vontade de levar melhores condições para a família. Logo com o primeiro som “Maliciosamente”, lançada em novembro do mesmo ano, Isac conseguiu assinar contrato com a Mega Funk Produtora. Desde então, bons resultados têm sido alcançados. “Em pouco tempo aconteceu muita coisa, várias conquistas, consegui lançar muitas músicas e clipes que têm sido muito bem acolhidos pelo meu público, e sou muito feliz e grato a Deus por isso”, ressaltou o artista