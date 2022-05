Mc Don Juan brinda sucesso com Mc Davi e Mc G15

“Eu Vou Com Carinho, Ela Quer Com Força” virou “febre” entre famosos como Larissa Manoela e Maisa

Fenômeno do Funk, Mc Don Juan é o maior destaque do gênero musical da atualidade. Após emplacar os hits “Liberdade” feat Alok e Dj Gbr, “Não Vou Te Bloquear” com Tarcísio do Acordeon, “Sorria” feat Luan Santana e “Bipolar” parceria com Mc Davi e Mc Pedrinho, o cantor segue entregando sucessos para o seu público. Desta vez, ele divide cena com Mc G15 e Mc Davi em “Eu Vou Com Carinho, Ela Quer Com Força”. O hit, que já é viral no aplicativo TikTok, soma mais de 200 mil vídeos gravado, com apenas uma semana de lançamento.

Maisa, Larissa Manoela, Vanessa Lopes, Vivi, Eslovenia Marquês, Lucas Bissoli e Tata Estaniecki são apenas alguns dos influenciadores digitais que fizeram o challenge de #EuVouComCarinho, que é destaque na página inicial do aplicativo de vídeos TikTok. O single fazia parte inicialmente de um set lançado pelo Mc G15, “Revoada Começou”, porém, na última sexta-feira, 13, MC Don Juan lançou a sua versão e vem trazendo resultados promissores.

A faixa cresceu de forma rápida em todas as plataformas digitais e já se encontra no Charts Spotify, sendo a maior aposta do Mc, “É uma satisfação enorme receber todo este carinho do público. Cheguei aonde cheguei por conta deles. Minha versão de ‘Eu Vou Com Carinho’ foi lançada semana passada e já está entre as músicas mais ouvidas do Spotify. É um sonho! E digo mais, vai vir muita coisa boa ainda”, afirma o cantor.

Em Tempo: nos últimos dias, o artista emplacou 6 músicas no Top 200 Brazil do Spotify, com os hits: Set dos Casados”, “A Revoada Começou”, “Áudio Que Te Entrega”, “Não Vou Te Bloquear”, “Aliança”, “Eu Vou Com Carinho, Ela Quer Com Força”.