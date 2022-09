Matheus Sarria faz sucesso com treinos on-line

Entre os novos projetos do personal trainer, está o lançamento de um app

Um dos personais trainer mais conceituados do Brasil, o carioca Matheus Sarria vem fazendo barulho no mundo fitness. Seus treinos on-line são sucesso entre milhares de pessoas que mudaram seus corpos, podendo ser feitos em casa ou na academia.

Matheus tem 26 anos e é ex-atleta profissional de futebol. Conhecido como treinador das estrelas, ele é especialista em treinamento personalizado, conta com uma cartela com mais de 30 mil aulas ministradas e diversas certificações internacionais sobre psicologia no mundo fitness.



Sarria também lidera projetos que envolvem condominios de toda a zona sul do Rio, com aulas em grupos dentro de condominios. Em breve Matheus irá lançar o aplicativo “Sarria Academy”. Saiba mais acompanhando o personal nas redes sociais: @sarriamatheus