Marcynho Sensação faz show no DF neste domingo  

O show acontece na Casa do Seu Zé em Ceilândi. Ingressos custam a partir de R$40

Com uma sequência de hits de forró, o fenômeno Marcynho Sensação tem rodado o país e chega ao DF neste domingo, 24, para show na Casa do Seu Zé em Ceilândia, a partir das 14h.

O paraibano promete cantar desde sucessos que não saem das paradas musicais, como “Revoada no Colchão”, “Parada Louca”, “Rolê” e “Ameaça”, até as novas canções “Eu Só Vou Voltar”, gravada com Raí Saia Rodada, “Vuco Vuco”, parceria com Jonas Esticado, “Tara Metade”, com MC Matheuzinho, e “Recaidinha”, feita em colaboração com a ex-BBB Gabi Martins.

Os ingressos já estão à venda on-line na Bilheteria Furando a Fila, nas Óticas Diniz e na CASA DO SEU ZÉ.

SERVIÇO

Marcynho Sensação

Quando: Domingo 24 de Abril

Onde: Casa do Seu Zé

Endereço:

DF 180 km 04 Incre 9

Ceilândia – DF próximo ao garrafão sentido Brazlândia

Ingressos antecipados:

Área Vip: R$ 40

Frente Palco: R$ 70

Camarote: R$ 90

Valores equivalentes a meia entrada e primeiro lote

https://sis.furandoafila.com.br/lojanew/detalhes_evento.asp?eve_cod=2270

