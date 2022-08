Manu Bahtidão lança segunda faixa do DVD “Máquina do Tempo”

“Garrafa de Gin” chega em todas as plataformas digitais na sexta-feira

Manu Bahtidão, uma das maiores artistas do ritmo que intitula seu nome artístico, chega para consolidar a carreira com o lançamento do DVD “Máquina do Tempo”. A cantora apresenta, na próxima sexta-feira (5), a segunda faixa do trabalho, gravado este ano em Belém.

A faixa a ser lançada é “Garrafa de Gin”. “Estou muito feliz em poder mostrar pro Brasil inteiro mais uma canção. É uma composição minha e de Anderson e que fala mais ou menos assim: “Se esconde não, baby, eu vou te achar, baby, vou te falar aonde vou estar, eu estou aí, to nessa garrafa de gin, que bebe pra esquecer de mim.”

A artista celebra o êxito das canções “Par Perfeito” e “Eu juro”, além da parceria com o cantor Tierry em “Coração de Rapariga”.

Confira, na sexta-feira, dia 5 de agosto, “Garrafa de Gin”, a canção que promete agitar o Brasil.