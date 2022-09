Luiza Martins grava DVD em Brasília

O registro acontece na Worlld Brasília no dia 20 de setembro

Com uma carreira bem sucedida com a dupla Luiza e Maurilio, onde lançaram diversos hits, aliado a participações especiais, programas de TV e shows por todo o Brasil, Luiza Martins se vê em um momento dificil, onde perde seu amigo, seu irmão, parceiro de vida e de estrada, Maurilio Delmont. Mas, o amor pela música é gigante e como ela reforça: “Este novo trabalho caracteriza o meu retorno após perder meu parceiro. É um trabalho realizado com muito esforço, carinho e autenticidade. Eu acredito que esse é o melhor repertório da minha vida”. Por isso, no dia 20 de setembro, na Worlld, em Brasilia, a artista dá o start oficial com a gravação do primeiro DVD da fase solo.

Com produção musical de Luiza Martins e Ikaro Andrade, o audiovisual conta com a participação de Matheus e Kauan, Murilo Huff e Dom Vittor e Gustavo e reúne em seu repertório um material inédito reapresentando últimos sucessos da dupla Luiza e Maurilio. Completando o setlist, um time de peso assina as composições deste que promete ser um dos melhores materiais da carreira da cantora, entre eles: Ikaro Andrade, Daniel Rangel, Rodrigo Costa, Gabriel Agra, Bruno Sucesso, De Angelo e Luiza.

“Tenho participado de todos os estágios para a realização deste trabalho, tenho certeza que, a galera vai se identificar e curtir bastante. Esse DVD vem pra abençoar minha nova fase”, finaliza Luiza.