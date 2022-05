Luiza faz seu primeiro show sem Maurílio em maio no DF 

Cantora que estréia sua carreira solo, faz show na Worlld Brasília

Após a morte de Maurílio em dezembro, a cantora Luiza Martins, que fazia dupla com o cantor, a cantora lança sua carreira solo e maio e já tem data para seu primeiro show na capital federal. O show acontece no dia 28 de maio na Worlld Brasília que fica no SIA, a partir das 21h.

Luiza e Maurílio fizeram sucesso com os hits “Pode Sumir” e “S de Saudade”, que somam mais de 500 milhões de visualizações.

SERVIÇO

Luiza Martins

Data: 28 de maio

Hora: 21h

Local: Worlld Brasília

SIA trecho 3, lotes 2115 a 2145 Em frente a Distribuidora da Petrobras

Ingressos: R$ 40

https://www.sympla.com.br/luiza-martins–worlld-brasilia__1552558