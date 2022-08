Lucas & Gabriel faz show de lançamento de DVD em Águas Lindas

Dupla se apresenta neste sábado (6) no Kaen Gastrobar em Águas Lindas de Goiás-GO

A dupla Lucas e Gabriel se apresentam neste sábado (6) no Kaen Gastrobar em Águas Lindas de Goiás-GO a partir das 20h. O show marca o lançamento do DVD “Pra cada Moda uma Dose”, gravado recentemente. A primeira faixa divulgada do álbum é “Priquitin de Ouro”.

Lançamento do DVD “Pra Cada Moda uma Dose”

Local: Kaen Gastrobar, em Águas Lindas de Goiás-GO

A partir das 20h

Ingressos: a partir de R$ 30 no local do evento