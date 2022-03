Liah Soares faz homenagem a Elza Soares, Marília Mendonça, Rita Lee , Nara Leão e Pagu no Dia Internacional Da Mulher

No mês que se comemora o Dia Internacional da Mulher, será marcado no Teatro Prudential, pelo projeto, ”Março Com Elas”. Vários nomes consagrados da TV e teatro, literatura, música, entre outros segmentos, se apresentarão, com dramaturgia em leituras, noite de autógrafos e diversos shows. Elba Ramalho, Maitê Proença, Olívia e Francis Hime, Agnes Nunes, Daí Bonfim, entre muitas outras mulheres empoderadas.

Mas o dia 08 de março, data que o mundo comemora o Dia Da Mulher, o palco fica por conta de uma das maiores compositoras e cantoras do país, Liah Soares. Dona de muitas canções interpretadas, por nomes como: Roberto Carlos, Ivete Sangalo, Elba Ramalho, Marília Mendonça, Maiara e Maraisa, Maria Gadu, Tânia Mara Sandy e Júnior, Wanessa Camargo Zezé di Camargo, Ivan Lins, Zeca Baleiro, Rick e Renner, KLB*, entre muitos outros artistas de sucesso nacional.

Em novembro de 2021, Liah lançou o single (com vídeo clipe), “A Cor do Amor”, ao lado do rei, Roberto Carlos, trilha sonora da novela das 21h da TV Globo (Um Lugar Ao Sol), canção que cantou com o Roberto, no especial de fim de ano do Rei, também na Rede Globo.

Cantora, compositora e multi-instrumentista Liah Soares retorna aos palcos em 2022, com a turnê, A Cor do Amor, trazendo todo o romantismo de suas canções autorais e também clássicos da MPB, atendendo aos pedidos de uma legião de fãs saudosos em vê-la em um show ao vivo. Além de algumas canções do álbum INFINITO produzido por Zeca Baleiro.

No repertório de seu show, Liah mostra ao público algumas de suas composições, a exemplo de “Casa Vazia” (parceria com Ivan Lins) e a dançante “Vem Me Ver”. Seguida de “Você Por Perto”, que fez sucesso na trilha da novela ‘Em Família’, da TV Globo. Destaca ainda no show, a canção “Nascente” (Flávio Venturini/ Murilo Antunes), dueto feito com Venturini em uma releitura da música, em setembro de 2021.

Sobre a expectativa da volta aos palcos, Liah não vê a hora desse momento acontecer: “Fiquei muito tempo longe do palco, porque veio à pandemia, minha gravidez e o nascimento da minha bebê. Super ansiosa, estou morrendo de saudade e os fãs estão cobrando há muito tempo essa volta”. E se pensam que a artista parou neste hiato, estão redondamente enganados. “Não parei de produzir, lançamos algumas músicas do álbum INFINITO, veio à parceria com o Rei Roberto, um sonho, que virou realidade. Tem muita novidade pra cantar, mas, eu sei que virão muitos pedidos de músicas, que o público já conhece”. Explica a artista, que deixa claro, que tentará atender a essa demanda. “Eu gosto de atender pedidos na hora. Tenho um momento no show reservado pra isso. O coração está acelerado, vontade louca de estar nesse lugar sagrado, que é o palco. Eu acho que o trabalho do artista faz sentido quando a gente está ali, fazendo essa troca com o nosso público”, conclui a cantora.

A ARTISTA

Nascida em Tucuruí, interior do Pará, Liah Soares saiu de sua cidade, com apenas 14 anos foi arriscar a sorte em São Paulo. Cantou em muitos barzinhos para se manter, mas seu sucesso já estava escrito, um compositor ouviu uma de suas apresentações e a levou até uma editora. Lá, ela mostrou uma música chamada “Fotos no espelho”, quase gravada por Sandy e Júnior, que acabaram escolhendo outra, mas acabou sendo pela Angélica, em 2001. Mas não parou por aí, sua história com a dupla S&J, Liah compôs para os irmãos, “Nada é por acaso”, além dos hits “Desperdiçou”, “Nada vai me sufocar”, entre outras faixas.

Liah Soares contabiliza 5 discos de estúdio, o DVD “Ao vivo no Theatro da Paz”, gravado em Belém/PA; o EP “O Som é o Sol”; e oito músicas em novelas da TV Globo e diversas participações especiais em projetos paralelos. Liah também é conhecida pela sua técnica de “loop” no uso dos pedais. O que começou com uma “brincadeira” com a técnica levou Liah a participar de festivais dentro e fora do Brasil e a criar o show “Voz e Violoops”. Agora, ela se prepara para o lançamento de sua nova turnê, “A Cor do Amor”, do álbum Infinito.

A Cor Do Amor é um convite de Liah Soares aos fãs e público, para uma verdadeira celebração a vida, levando os matizes, a alegria contagiante e a sonoridade pop de sua arte. No dia 8, referências para milhares de artistas serão homenageados, representando todas as mulheres, em seu repertório, Liah cantará, Elza Soares, Marília Mendonça, Rita Lee , Nara Leão e Pagu. Claro que a canção com o Rei Roberto não pode faltar, “A Cor do Amor”, pode ser ouvida através do link: https://youtu.be/8zDqkuZL2po.

Serviço:

Teatro Prudential – Março Com Elas

Show A Cor Do Amor – Liah Soares

Vendas: – https://bileto.sympla.com.br/event/71420/d/125712/s/774213

O Teatro Prudential não se responsabiliza por compras feitas em meios não oficiais.

Bilheteria Teatro Prudential

Horário de Funcionamento: – Terça a sábado: 12h às 20h / – Domingos e feriados: 12h às 19h

Idade: – LIVRE

Local: – Edifício Manchete – Rua do Russel, 804 – Glória

Duração: – 75 minutos

Classificação: – Livre

Informações para a imprensa: – Assessoria Teatro Prudential – Sala Adolpho Bloch MNiemeyer Assessoria de Comunicação – (21) 2178-2112

Ricardo Araújo Assessoria: 21 983736735

