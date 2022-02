Liah Soares apresenta “A Cor do Amor” em São Paulo e Rio de Janeiro

Após o lançamento do single “A Cor do Amor”, em novembro de 2021, ao lado do Rei Roberto Carlos, a cantora e compositora Liah Soares retoma aos palcos nos dias 05/03, em São Paulo, no Blue Note. E já anuncia uma data especial: 08/03, no Rio de Janeiro, no Teatro Prudential. A artista promete mostrar todo o romantismo de suas canções autorais e também clássicos da MPB.

No repertório do show, “A cor do Amor”, intitulado assim em homenagem ao feat de Roberto Carlos, Liah vai mostrar algumas de suas composições, a exemplo de “Casa Vazia”, parceria com Ivan Lins, e da energia dançante de “Vem Me Ver”. Também figura no setlist a canção “Você Por Perto”, que fez sucesso na trilha da novela “Em Família”, da TV Globo, E destaque também para “Nascente” (Flávio Venturini / Murilo Antunes), para relembrar o dueto feito com Venturini em uma releitura da música, em setembro de 2021.

Com um setlist único, a cantora segue ansiosa com as apresentações. “Eu fiquei muito tempo longe do palco porque veio a pandemia, minha gravidez, o nascimento da minha bebê… Essa ansiedade está a mil. Eu estou com saudade e os fãs estão cobrando há muito tempo essa volta”, comenta Liah, que também completa dizendo sobre seus projetos. “Nesse meio tempo eu não parei de produzir, lançamos algumas músicas do álbum INFINITO, veio a parceria com o Roberto, então, tem muita novidade para cantarmos.”

Os shows de Liah Soares acontecem no Blue Note, em São Paulo dia 05/03, às 20h, e no Teatro Prudential, no Rio de Janeiro, dia 08/03, às 20h. Como as apresentações vão ocorrer na Semana do Dia Internacional da Mulher, a artista vai trazer ao palco homenagem a algumas divas como Elza Soares, Pagu, Rita Lee, Marília Mendonça e Nara Leão.