Leonardo Marinho faz sucesso como produtor musical e lança novos talentos

Leonardo Marinho, produtor musical e empresário artístico já lançou diversos artistas de sucesso.

Leonardo Marinho, produtor musical e empresário do ramo artístico, iniciou suas atividades no meio artístico em 1996, executando pequenas produções musicais em casa, e logo após encabeçou seu primeiro grande projeto empresariando e produzindo a banda de reggae brasiliense “Rasta Roots” alguns anos depois em 2004 fundou a Banda Mente Sã, junto com os grandes amigos e parceiros da música: Beto Bass e Saymon Macnamara, projeto musical esse, que o projetou nacionalmente para o mercado artístico, tendo a oportunidade de fazer grandes trabalhos a nível nacional em rádios, tvs e mídias sociais, sendo a música “Vida” da Banda Mente Sã a principal referencia quando a música alcançou seu auge em 2011 ao chegar no top 10 das paradas musicais do brasil. Musica que teve um videoclipe com diversas personalidades globais.

Atualmente está a frente do seu selo musical próprio intitulado “Public Music Entretenimento” que atua no gerenciamento e prestação de serviços de gestão de carreira para diversas marcas e artistas do seguimento musical, expandindo assim seus trabalhos para diversos gêneros, passando assim a não se limitar somente ao gênero alternativo. Em 2020 com a parada dos eventos, o foco foi os trabalhos digitais na internet por meio de vídeo clipes e distribuição digital e festivais em formato de lives e shows ao vivo com transmissão na internet e redes sociais.

A Public Music é uma Gravadora, produtora fonográfica e editora, especializada na gestão de carreira artística, produção musical, produção artística, distribuição digital e agenda de shows e eventos. Criada em 2018 pelo produtor e empresário Leonardo Marinho para iniciar seu próprio selo e empresa de gestão de carreira de diversos artistas do seguimento musical e artístico. A Public Music é também responsável pelos selos de distribuição “Mega Funk” que é voltada para a produção e distribuição de FUNK, “TrapZone” que é voltada para a produção e distribuição de TRAP, e o “Encontro das Tribos” que é voltada para a produção e distribuição de REGGAE, RAP, HIPHOP e diversos seguimentos da música alternativa, além de ser um programa de rádio e festival de música que já vem sendo realizados a 15 anos.

Em 2021 os trabalhos continuam, expandido os serviços para o nordeste a frente do trabalho do ícone do gênero musical brega funk “Shevchenko e Elloco”, desenvolvendo diversas ações em conjunto com o instituto musical em recife “A Tropa Filmes” tendo já realizado diversos trabalhos como o remix da música cabaré com participação do DJ Guuga e MC Pierre de São Paulo, Trabalho que foi executado em João Pessoas que rendeu um belo clipe que já foi lançado.

Paralelamente seu forte sempre foi a produção de grandes shows e eventos, tendo realizado diversos eventos no Brasil inteiro, se destacando como produtor executivo do maior festival alternativo de Pais e de São Paulo, o “Encontro das Tribos”, onde sempre realizou diversos eventos no brasil inteiro, além de trabalhar na construção de artistas de grande notoriedade no mercado musical e sempre atuando na gestão da carreira, produção musical, produção artística, agenda de shows e eventos, estratégias de lançamentos, registros e distribuição digital.

No ramo de eventos sempre se destacou por trabalhar a frente de grandes produções de festivais em todo o Brasil, com artistas internacionais como: Soja, Steel Pulse, Groundation, Julian Marley, Alpha Blonde, Dezarie, Israel Vibrations, The Congos, Kymani Marley, The Gladiators entre outros, e artistas nacionais como: Natiruts, O Rappa, Maneva, Tribo da Periferia, Planta e Raiz, Ponto de Equilíbrio, Racionais Mcs, Mato Seco entre outros.