Léo Santana lança novo single, “Botada Valendo”

Canção está disponível nos aplicativos de música e no canal oficial do cantor no YouTube

Léo Santana lançou, na noite de quinta-feira (6) o seu mais novo single. A canção “Botada Valendo” está disponível em todos os aplicativos de música e conta ainda com um video gravado no Baile da Santinha, no canal oficial do gigante no YouTube. A canção, composta por Jeff da Sanfona, Léo Minho, Guilherme Lemos e Ruan Lima, tem uma melodia gostosa, dancinha marcante e um suingue gostoso que só o Gigante tem! “Botada Valendo” promete ser mais um hit do cantor. A faixa mistura arrocha com pisadinha e elementos que remetem à música indiana. Deve ocupar em breve paradas e playlists de sucesso.