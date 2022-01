LÉO SANTANA LANÇA NESTA SEXTA, 14 DE JANEIRO ÁLBUM GG ASTRAL E CLIPES DAS MÚSICAS “TOMA” COM LUDMILA E “BREGADÃO”

O cantor Léo Santana lança nesta sexta, 14 de janeiro, em todas as plataformas digitais, o álbum “GG ASTRAL”, com dez singles, sendo oito músicas inéditas, mais os hits “DESTAMPEI” e “REVOADA”, que já estão entre as mais executadas nas rádios e vêm fazendo sucesso nas playlists da galera. Ouça e baixe aqui:

https://umusicbrazil.lnk.to/GGAstralMB



Duas das canções inéditas vêm com clipes exclusivos: uma é a música “TOMA”, que tem participação mais do que especial da cantora Ludmilla; ela deu de presente ao gigante esta canção composta por ela. A música tem um suingue gostoso, envolvente, dancinha e refrão fácil: “De ladinho, tu para e toma, toma, toma…”. GG e Ludmilla juntos são uma explosão!!! Assista agora: https://umusicbrazil.lnk.to/TomaGGAstralPR .

Ludmilla comenta: “É um prazer enorme poder dividir mais uma canção com o Léo. Ele é um gigante não só no tamanho, mas no coração, no talento e na competência. É sempre um prazer estar com esse amigo. Assim que ele me convidou, escrevi a música pra esse momento lindo da carreira dele e, como diz a própria letra: GG e Ludmilla, olha a explosão!”.

Outra canção que vem com clipe é “BREGADÃO”. O hit retrata bem o artista Léo Santana e sua versatilidade musical. Com leveza, ele faz uma mistura alucinante de arrochadeira e pisadinha, com elementos do eletrônico e do funk, transformando tudo isso no sucesso contagiante que é “Bregadão”!!! Assista agora: https://umusicbrazil.lnk.to/BregadaoPR .

Segundo a previsão dos astros, Léo Santana acertou de novo, e o “GG Astral” vai sacudir a galáxia! Vai embalar o verão e dominar o Brasil, invadir as revoadas, festas, farras, academias e praias! O álbum traz músicas totalmente dançantes e pra cima, uma mistura de ritmos com batida marcante e suingue contagiante, no melhor estilo Léo Santana de ser. Os clipes das demais canções serão lançados semanalmente no canal oficial do cantor no YouTube.

Léo Santana dá mais detalhes, vibrando: “Família, é com muito orgulho e com o coração transbordando de felicidade e gratidão que apresento para vocês mais um superprojeto feito com muito carinho e pensado especialmente para vocês, que curtem o meu som e os meus shows, o ‘GG ASTRAL’. Este audiovisual foi gravado em outubro, na Praia do Forte, na Bahia, onde consegui reunir um time de verdadeiros astros da música: Wesley Safadão, Ludmilla, Ivete, L7nnon e a dupla Diego & Victor Hugo, estrelas que deram um brilho mais do que especial a este projeto – que não para por aqui não, viu? Ainda no primeiro semestre vêm mais canções deste audiovisual para vocês! Tenho certeza que vocês vão se amarrar nas canções, dançar e curtir muito com a família e os amigos em casa, na festa, no carro, na academia, no trabalho… Então coloca o fone ou liga o som no máximo, joga o astral lá em cima e vem com o Gigante!!!”.

Fotos: Saulo Brandão e Eder Mota