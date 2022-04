Léo Santana apresenta o Videoclipe do hit ”Áudio que te Entrega”

Com quase três milhões de streamings, a faixa está no Top 200 Brasil Spotify

GG não para! É uma surpresa melhor que outra. Hoje, Léo Santanta presenteia os fãs com um animado videoclipe do hit “Áudio que te Entrega”. O clipe foi gravado em Salvador, na Academia de Letras da Bahia, com a participação dos influenciadores Flay, Elen,Alisson, Martin, Maria Paula e Alexia. Assista agora:

Com um ritmo gostoso, batida envolvente, uma letra que todos vão se identificar e uma dancinha fácil e sensual, “Áudio que te Entrega” (https://umusicbrazil.lnk.to/AudioQueTeEntregaPR), composta por Jeff da Sanfona, Léo Carvalho, Balove e Davi Melo, é mais uma do GG para bater no paredão, entrar na sua playlist favorita e viralizar entre os amantes da dança. Só o lyric video já atingiu a marca de seis milhões de visualizações no YouTube e está no Top 100 vídeos de música mais vistos da plataforma.

Totalmente antenado com o que está rolando no Brasil e no mundo, Léo não tem rótulos quando se trata de música; ele passeia em grande estilo por diversos ritmos e produz, com qualidade, o que a galera está curtindo e consumindo nos dias de hoje.