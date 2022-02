Kevi Jonny exalta gênero brega em lançamento de “Imagina Aí”, canção chega em todas as plataformas digitais no dia 25/02

Dono de hits como “Fica Aqui” e “Dona Encrenca”, o cantor natural da Bahia, Kevi Jonny já coleciona milhares de visualizações em suas canções, o single “Quando Seu Namorado For Eu” já soma mais de 17 milhões de acessos e “Caixa de Saudade” ultrapassou mais de 2.5 milhões de views com 4 meses de lançamento, para complementar cada vez mais seus sucessos, o artista lança nesta sexta-feira (25) “Imagina Aí”, canção em parceria com o Rogerinho.

Composta por Kevi Jonny, João Victor Rios de Jesus e Marcos Breno Rios de Jesus, a música tem uma letra chiclete e contagiante e promete animar a todos com um ritmo dançante, “Compor esse single com meus parceiros foi incrível, e dar a voz na canção junto com meu amigo Mc Rogerinho é gratificante demais, ‘Imagina Aí’ vai ser hit.” afirma Kevi Jonny.

A música que vem acompanhada de um videoclipe animado e interativo deixa os fãs ansiosos com o lançamento, o clipe oficial chega ao Youtube às 11h do dia 25. Para conferir as novidades do single, acesse as redes sociais dos artistas e confira!