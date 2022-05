Kaleb Capitão chega ao Top1 do Spotify

O compositor que teve canções gravadas por Gusttavo Lima, Claudia Leitte, Wesley Safadão, Xand Avião, Kevinho, Ze felipe, Rai Saia Rodada, Israel e Rodolffo, Ze Neto e Cristiano, Mano Walter e muito mais, ganha seu próprio espaço na música com a canção ‘Ouvidinho’.

Com um estilo todo próprio, roupas ousadas e muita tecnologia no palco. Kaleb vem ganhando destaque no mundo da música. Seus shows são cercados por pirotecnia e utilização de pistolas de Co2, que dão uma alusão a uma mega show de fumaça nos palcos.

Muitos outros artistas têm seguido a tendência de Kaleb e usando das mesmas técnicas no palco, como Wesley Safadão, que também tem utilizado as pistolas de Co2 para dar mais charme aos seus shows.

E o público tem adorado a forma de se apresentar de Kaleb, tanto que nas redes sociais, fazem alusão às apresentações da pistola com desodorantes, extintores de incêndio e qualquer outra coisa que possa provocar uma nuvem de fumaça.

Ele começou no mundo da música como compositor e agora conquista seu espaço nos palcos. Com estilo todo próprio de se apresentar, tem conquistado o público e outros artistas.

Além de cantar e compor, Kaleb também é empresário, diretor musical e artístico. Ou seja, seu tempo livre é praticamente zero. Ele trabalha o tempo inteiro. Ele, junto com seus parceiros e sócios, o cantor Felipe Amorim e o Caio DJ, criaram a fábrica de hits 3por1, onde criam canções para diversos artistas pelo Brasil e fazem apresentações juntos no palco de tirar o fòlego

Com mais de 240 mil seguidores no Instagram, o artista cresce a cada dia e seus shows estão sempre lotados. Mas começou compondo canções para Naiara Azevedo, Kevinho, Zé Felipe, Gusttavo Lima e muitos outros.

“Tentava observar os outros artistas que gravaram minhas músicas e torcer para que eles fizessem sucesso com as minhas músicas. Já hoje, torço por eles e por mim também, então dá bem mais trabalho”, revela aos risos.

Apaixonado por moda, faz questão de levar essa paixão para os palcos através de seus looks ousados e irreverentes. Nas poucas horas vagas que tem, curte viajar e conhecer o Brasil e o mundo.