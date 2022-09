Juliano Gonçalves, o influenciador que se reinventou na pandemia

Com mais de 1,6 milhões nas redes, o agenciado da Mynd é um grande sucesso na web

A carreira de Juliano começou em meio a um caos mundial, que foi a pandemia do novo coronavírus. Milhares de pessoas precisavam se reinventar e Juliano foi uma delas.

Juliano Gonçalves é criador de conteúdo humorístico e, segundo ele, o que mais o motiva a sempre continuar são as lindas mensagens que recebe, como: ‘Você salvou meu dia com a sua risada.’ “Saber que eu fiz a diferença na vida do outro é muito gratificante saber que meu trabalho faz a diferença na vida das pessoas. Estamos vivendo em um mundo de muitos apontamentos e julgamentos, saber que eu consigo tirar as pessoas um pouquinho dessa realidade é muito bom”, afirma.

Para Juliano, o segredo para se tornar um influenciador de sucesso é sempre ser você mesmo. “A originalidade e um conteúdo mais humanizado com certeza fará as pessoas se identificarem com você, a vida do brasileiro não é nada fácil, então acaba que sempre dá para fazer memes das situações e provavelmente muitas pessoas vão conseguir se identificar”, conta o influencer.

O criador de conteúdo tem mais de 525 mil seguidores em seu Instagram e mais de de 915 mil no TikTok, acumulando, no total, mais de 1,6 milhões. Hoje ele faz parte de uma das maiores agências de marketing de influência do Brasil, a Mynd, e vem crescendo dia após dia.