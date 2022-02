Jornalista Thiago Michelasi estreia sábado como apresentador do programa Tô Na Fama! na Rede TV!

O jornalista, assessor de imprensa, produtor artístico e empresário Thiago Michelasi estará estreando sábado, dia 19 de fevereiro às 9:30h da manhã, como apresentador do programa Tô Na Fama! que será exibido todos os sábados pela Rede TV! Espírito Santo e também pelos canais do streaming esflix.com.br e youtube.com/tonafama

Talentoso e com um coração encantador, Thiago Michelasi já revelou diversos nomes para o setor artístico por todo Brasil. Colunista de diversos portais, entre eles o IG Gente, o Cartão de Visita do R7, o TV Prime do IG, o portal Band FM Brasil, e muitos outros, Michelasi vem fazendo sucesso falando sobre famosos e personalidades das redes sociais por estes renomados veículos de imprensa que atingem milhões de pessoas diariamente.

Jovem e cheio de sonhos, Thiago Michelasi decidiu encarar mais um desafio e assumir a apresentação do programa Tô Na Fama!, que é um programa de entrevistas com famosos, cobertura de eventos e muito mais que será exibido com exclusividade pela afiliada da Rede TV!.

Thiago Michelasi diz que o programa trará muitas surpresas ao longo de sua temporada e que irá surpreender a todos!

Sobre o Tô Na Fama!:

O programa Tô Na Fama! a partir do dia 19 de fevereiro de 2022, estará no ar todos os sábados às 9:30h da manhã pela Rede TV! Espírito Santo e também através do portal ES Flix e pelo canal no YouTube.

Junto do apresentador Thiago Michelasi, estará no programa o repórter Allan Borges que irá conduzir o quadro Bastidores dos Famosos, o repórter Márcio Michelasi que irá conduzir o quadro Momento Pró-Beleza e também o repórter Danilo Vascai que junto de misses e misteres irá conduzir o quadro Minuto Miss e Mister Brasil.

Entrevista com famosos, cobertura de eventos, lançamentos nacionais, notícias, informações e fofocas, irão fazer parte do programa Tô Na Fama! que promete ser um grande sucesso nacional!

Para quem perder o programa aos sábados, na quarta-feira às 14h tem reprise na telinha da Rede TV! Espírito Santo, e nas plataformas streaming logo após da exibição do programa aos sábados estarão disponibilizadas na integra para todo país.

Saiba mais sobre o programa Tô NA Fama! através dos canais oficiais:

Instagram: instagram.com/tonafama

Facebook: fb.com/tonafamaoficial

YouTube: youtube.com/tonafama

Acompanhe Thiago Michelasi através do Instagram: instagram.com/thiagomichelasi