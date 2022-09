Jonas Esticado se inspira em Elvis Presley para próximo clipe

Com lançamento previsto para sexta-feira, 16 de setembro, “Difícil de Separar” trará para o clipe grandes referências da apresentação de Elvis Presley em 1968

Não é novidade que a biografia de Elvis Presley conquistou o mundo. No mês de agosto, o longa “Elvis” dirigido por Baz Luhrmann, alcançou US$ 250 milhões nas bilheterias mundiais. Mas no Brasil, a trama do “Rei do Rock” serviu de inspiração para o novo trabalho do cantor cearense Jonas Esticado. Com lançamento previsto para sexta-feira, 16 de setembro, “Difícil de Separar” trará para o clipe grandes referências da apresentação de Elvis Presley em 1968, o especial “Comeback”, que marcou o retorno do astro à televisão e aos palcos. Muitos leds e letreiros, num cenário predominantemente vermelho e branco, farão do clipe de Jonas uma reprodução fiel do cenário da época.

A faixa é o quarto lançamento de Jonas em 2022 e apesar do clipe trazer na fotografia referências fortes do rock, a música traz na melodia um forró romântico – estilo musical que consagrou Jonas Esticado no mercado. Na letra, o single assinado por Guilherme Dantas fala sobre o futuro perfeito de um casal, que quando der certo, será difícil de separá-los e compara a sintonia desse amor com a água do mar.

“Difícil de Separar” é uma grande aposta do escritório de Jonas, que trouxe muito mais que uma música para o gênero, resgatou a admiração de Jonas pelo “Rei” e brincou respeitosamente com a licença poética misturando elementos do rock e pop com o forró.

“Já estou ansioso para mostrar ao meu público esse novo trabalho, é um dos meus clipes preferidos, e confesso que ficará marcado para sempre na minha carreira. Sou fã de Elvis e ter a oportunidade de trazer para o forró e para o Brasil um pouco da história do “Rei” é também resgatar memórias da música, independente de gênero. Estou feliz com o resultado e espero que vocês curtam também”, confessa Jonas.

Vale ressaltar que a faixa que chega aos fãs no dia 16 de setembro faz parte do projeto “Jonas Fire”, lançado no mês passado, a canção já é um sucesso e chegou a liderar o primeiro lugar nas mais baixadas na plataforma “Sua Música”.