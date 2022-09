Jon Vlogs escolhe avião e mansão como locações de seu novo clipe

Ele acaba de lançar “Blaze”, faixa inspirada no universo dos jogos e apostas

O influenciador e youtuber, Jon Vlogs, acaba de dar mais um passo em sua carreira musical. Ele acaba de lançar “Blaze”, faixa inspirada no universo dos jogos e apostas. A música chega acompanhada por um videoclipe, que foi gravado no Rio de Janeiro. O novo projeto contou com uma mega produção e gravações realizadas dentro de um avião. Outras locações na Cidade Maravilhosa também foram escolhidas para compor o clipe, segundo Jon Vlogs.

“O clipe a gente gravou no Rio de Janeiro. A gente alugou um Boeing no Rio, conseguimos gravar nele. Gravamos em uma mansão no Rio também, e foram várias locações. Teve participação de alguns amigos meus e o figurino, que foi contratado pra participar”, revelou o cantor, que ainda explicou por que se inspirou no mundo dos games para lançar seu novo trabalho.

“Hoje em dia estamos vivendo um momento no mundo dos games, os cassinos, apostas online que estão em alta no Brasil, e eu quis fazer uma música.

Sempre fui fã de rap e hip hop, sempre gostei de trabalhar com isso, desde 2017. E decidi me juntar com o Portugal No Beat, um produtor do Rio de Janeiro, que já produziu artistas gigantes. A gente quis passar uma mensagem de vida de bacana, em que esse mundo de aposta dá sim pra ganhar uma grana, dá pra viver. Rap e hip hop é sempre aquela mensagem de que ‘dá pra viver bem’. Tá gastando, tá curtindo… Joga sempre tudo pro alto para a autoestima da pessoa estar elevada”, afirmou artista.

Jon está confiante com seu novo lançamento, mas sem fazer questão de apressar as coisas: “Espero que muita gente olhe e fale: ‘esse moleque está vindo forte, sem medo, sem dó. Está fazendo uma parada foda e tá vindo sem querer se mostrar para os outros. Tô vindo pisando fofo. Tô tranquilo, chegando com calma, respeitando todo mundo que está na cena da música e fazendo o meu quietinho”.

Essa não é a primeira música do influenciador e cantor. Ele já lançou a faixa “Look At me Now”, que atualmente soma 3,2 milhões de plays no Spotify, além de 14,3 milhões de visualizações no Youtube. Seu currículo na música também conta com a música “My Way”, que possui 2,1 milhões de plays no Spotify e 10,1 milhões de views no Youtube. Ele também lançou a canção “Animal”, que possui 1,1 milhão de plays no Spotify e 2,8 milhões de visualizações no Youtube.

Jon Vlogs iniciou a carreira de criador de conteúdo compartilhando sua vida nos Estados Unidos, através de vlogs no Youtube. Ele foi um dos pioneiros no compartilhamento da modalidade ‘vlogs’ de vídeos, que viralizou no Youtube. Atingiu números estratosféricos ao mostrar sua rotina morando em uma mansão com outros youtubers. Jon Vlogs coleciona mais de 5,2 milhões de seguidores só no Instagram. Já no TikTok é acompanhado por 3 milhões de pessoas e no Twitter conta com quase 470 mil seguidores na plataforma.