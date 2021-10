João Bosco e Gabriel lançam segunda parte do EP “Cola Aqui”com MC Rogerinho

Projeto faz parte do DVD gravado em Goiânia e traz participação de Flay e MC Rogerinho

Gigantes na música sertaneja com “Alô Ex Amor”, que já ultrapassa a marca de 190 milhões de views no Youtube e mais de 100 mil players no Spotify, João Bosco e Gabriel gravaram em Goiânia, em fevereiro deste ano, “Cola Aqui” com participação especial de Flay, MC Rogerinho e Diego e Victor Hugo, sob direção geral de Rafael Vanucci e Dudu Oliveira. Dividido em três partes, cada uma com divulgação de 3 músicas, o álbum teve seu primeiro registro divulgado no primeiro semestre e destaca o sucesso “Localiza Ai Bebê”, que, em 24 horas de seu lançamento, teve mais de 1 milhão de views , hoje, soma 18 mil players no Spotify e 36 milhões de views no Youtube. Tem ainda “Cola Aqui”, que batiza o álbum e “Ela Sofre diferente” feat de Flay.

Agora, nesta sexta-feira, dia 8 de outubro, chega a segunda parte com “Seu Doidin”, que ganha versão em clipe no mesmo dia, “Despedida de Casado”, “Volta Princesinha” com colaboração de MC Rogerinho e “Presentin de Deus” “A ideia é lançar nesta sexta todas em áudio e ter a cada semana um clipe dessas canções em nosso canal”, afirma João Bosco.

Com uma extensa agenda de shows, seguindo à risca os protocolos sanitários de cada região, João Bosco e Gabriel estão felizes com os resultados do trabalho. “Gravamos o DVD em uma época ainda muito difícil para o showbusiness. Nosso DVD foi feito com todos os cuidados e respeitando os órgãos de saúde, sem público, mas com muito carinho e dedicação de toda equipe. É hora de apresentar ao Brasil o nosso trabalho que, sem modéstia, muito bom, com músicas pra cima e, também, modas que falam de amor, de desilusões”, completa Gabriel.

A segunda parte do EP tem toda programação, a cada semana uma faixa vai ser exibida com clipe, reforçando o áudio que estreia nesta sexta. A partir do dia 12/11, a terceira parte traz 5 canções inéditas, na mesma ordem de lançamentos semanais e a releitura de “Alô ex Amor”

“Nosso objetivo é manter a cronologia das músicas até a última exibição e, no ano que vem, mais ou menos em abril de 2022, gravar mais um trabalho em vídeo. Se Deus quiser, com público e com a presença de amigos, família e nossos fãs. Ainda faltam 8 faixas e sabemos que muita coisa boa pra dupla vai aparecer”, finaliza João Bosco.

Confira o setlist completo

Doidin

Localiza aí bb

Volta Princesinha

Presentin de Deus

Despedida de Casado

Noiva Errada

Ela Sofre Diferente

Solteirando

Assume a Gente

Coração se Livrou

Cola Aqui