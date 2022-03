Japinha Conde lança parceria inédita com Léo Magalhães

“Aparências” chega em todas as plataformas de música nesta quinta-feira, 10/03

Um dos grandes nomes do forró, Japinha Conde lança nesta quinta-feira, ao lado de Léo Magalhães, “Aparências”, sua nova faixa de trabalho que promete ser eleita a hit.

Composta por Mila Rabello e Lyz, a música fala sobre término de um relacionamento que existe apenas nas redes sociais, ou na frente de outras pessoas, “O casal na música deixa em evidências que está tudo bem, trocam likes nas redes sociais e tentam só manter as aparências, mas entre eles está tudo frio, o amor virou apenas costume. Por isso, um deles decide terminar esse ‘amor de fachada’.” comenta Japinha Conde.

Com a letra chiclete e ritmo contagiante, os fãs estão ansiosos com a chegada do feat:

“Só vale a pena ficar

Quando é de verdade

Status não faz sentir Saudade

Pra que like num clique se a Gente tá distante

Nosso amor não é mais Como era antes

Não vale a pena insistir

Se acostumar não é mesmo Que amar

Vamo ficar nisso até Quando

A vida não é um filme

Não sou ator de novela

Se até o tesão foi embora

Viver de aparência tá foda

Melhor terminar”

Para conferir este lançamento, acesse Youtube.com/JapinhaConde e confira!