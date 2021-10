Cantor Jangola volta ao Brasil após gravar com artistas nos EUA

Conheca a história do cantor de Trap Jangola, que é sucesso internacional

Jangola começou sua carreira artística quando ele estava rimando no carro com alguns amigos e eles gostaram muito e pediram pra eu gravar minhas músicas. Gravei e soltei no Instagram, e meu primeiro lançamento já surpreendeu batendo mais de 15 mil visualizações.

Naquele momento vi que poderia ser algum plano que Deus estava preparando para mim. Comecei a cantar e fazer minhas músicas, e a partir dali nunca mais parei.

Hoje já abriu diversos shows como Costa Gold, Wc no beat, Filipe Ret, Oriente, Xama e Poesia Acústico. Agora só resta correr atras do meu sonho e mostrar para todos o talento q eu sei que tem dentro de mim!Nascido em Brasília no dia 15 de outubro de 2002, Luiz Gustavo Jangola, filho de Melissa Sobral e Gustavo Jangola, se mudou para os Estados Unidos com 13 anos de idade em busca de seus sonhos. O Artista vem de uma família de classe média que graças a Deus nunca deixou faltar um alimento na mesa. Seus pais são separados e por conta disso se afastou do pai e de seus familiares que ficaram no Brasil. Chegando nos Estados Unidos todos nós pensamos que a vida seria uma coisa, mas so quem realmente está em um país estrangeiro pra ter a certeza que não é nada fácil assim.

Desde os 14 anos começou a trabalhar para comprar suas coisas e seguir sua carreira artística, mesmo não precisando, mas sim por opção própria. Os anos foram se passaram e terminou o ensino médio, pegou o seu diploma e concluiu esse ciclo escolar. Jogou futebol na escola por muito tempo e tinha um sonho também de ser jogador, como todo outro menino.

Mas o trabalho foi muito importante pra ele, começou a ajudar sua mãe a pagar as contas em casa e se apegou por isso! Faço e faria de tudo por ela. Nos Estados Unidos já trabalhou de diversas coisas como restaurantes, limpando piscina, obra e hoje está trabalhando com polimento de pisos.

De volta ao brasil em 2021 o artista Jangola segue sua carreira artística como cantor e compositor, e já desponta no mercado musical mostrando um talento diferenciado.