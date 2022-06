IZA lança making of do clipe de “Fé” 

A música fará parte do segundo álbum da cantora, com lançamento previsto para o segundo semestre.

IZA acaba de disponibilizar o making of do clipe de “Fé” em seu canal oficial no YouTube. Com direção e roteiro de Vitin Alencar e produção executiva de Bruno Arrivabene, o curta que ganhou o nome de “Fé: Registros”, mostra cenas da gravação por trás das câmeras e depoimentos da cantora e equipe. Assista:

“Esse é um dos clipes que mais me emocionou gravar e eu fiz questão de registrar esse making of para mostrar o quanto foi importante para mim e para toda a equipe”, conta IZA. Entre os depoimentos estão o de Leticia Pedrosa (backing vocal e responsável pelo arranjo de coral da música), Índio (diretor criativo do clipe), Felipe Sassi (diretor), Camila Tounje e Gabriel Bianchini (diretores de fotografia), Nídia Aranha (diretora de arte), Jefferson Felix (assistente de coreografia) e de integrantes do ballet.

Cada um contou a importância da “Fé” em suas vidas e as ideias que foram surgindo para o roteiro do curta. IZA também relevou detalhes e curiosidades de como surgiu cada cena, cada escolha de figurino e todo caminho criativo do qual ela participou ativamente.

O single “Fé” foi lançado no início de junho e o clipe já acumula mais de 5 milhões de visualizações no YouTube. A música fará parte do segundo álbum de IZA, com lançamento previsto para o segundo semestre.